Glüten tartışmasına son noktayı uzmanlar koydu! Glütenli beslenme faydalı mı?

Bir dönem birçoğumuz varlığından bile haberdar değildik. Hassasiyeti olanların sayısı arttıkça glütenden uzak durma hissi de artmaya başladı. Glütensiz beslenme adeta moda oldu. Atv Ana Haber'e konuşan uzmanlar glüten konusunda önemli bir uyarı yapıyor ve sadece hassasiyeti olanların uzak durması gerektiğini söylüyorlar.

GLÜTENLİ Mİ, GLÜTENSİZ Mİ?

Kimi glütensiz beslenmeyi tercih ediyorken kimisi ise glütenli beslenmeyi tercih ediyor. Ancak yapılan son araştırmaya göre sağlıklı bireylerin glütensiz beslenmesi şart değil.

HASSASİYETİ OLANLAR UZAK DURMALI

Genel Cerrahi Uzmnı Dr. Uygar Düzci, "Glütensiz diyet çok önerilen bir durum değil. Glütensiz beslenme çölyak hastalığı dediğimiz glüten duyarlılığı olan insanlarda olan bir durum. Kişi ekmek yediğinde, pilav yediğinde, tahıl yediğinde şiddetli şişkinlikler yaşıyorsa ve bu şişkinlikler rahatsız edici duruma geliyorsa glüten tüketmemesini öneriyoruz." dedi.

Gastroenteroloji Uzamanı Dr. Hüseyin Atilla Bektaş, "Glütensiz diyetin herkes için daha sağlıklı olduğunu iddia ediyorlar ama araştırmalar bunun öyle olmadığını gösteriyor. Önemli olan tam tahıl gıdaları tüketmek. Yani kepeğinden, ruşeninden ayrılmamış esmer ekmek tüketmek. Makarna, buğday, unlu mamüller ve bulgur pilavının herhangi bir zararı yok." ifadelerine yer verdi.