Glutatyon nedir? Glutatyon ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Glutatyon, hücrelere zarar veren reaktif oksijen moleküllerini ve serbest radikalleri hedef alıp onları yok eder. Dolayısıyla Glutatyon vücudu koruyan çok güçlü bir antioksidan olarak bilinir. Glutatyon, vücudumuzun ürettiği önemli antioksidanlardan bir tanesidir.

Üç maddenin birleşimi olan Glutatyon, üç aminoasitten oluşmaktadır. Bunlar şu şekilde; Glutamin, Glisin ve Sistein. Glutatyon, sağlıklı kalmanızı ve performansınızı yüksek tutmanızı sağlar. Aynı zamanda vücutta Glutatyon bulunması; hastalıkları önler ve yaşlanmanın etkilerinden sizi muhafaza eder. Bağışıklık işlevi ve kronik enflamasyonun kontrol altına alınması Glutatyon düzeylerinin yüksek tutulmasıyla ilişkili olmaktadır. Hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrilerin sağlıklı bir şekilde işlev görmesi için Glutatyon gerekir.

Glutamin nedir, faydaları nelerdir?

Protein sentezinde önemli bir rolü olan aminoasittir. Glutamin insan organizmasındaki diğer hücrelere Glutamin desteği sağlar. Kas yıkımının engellenmesine yardımcı olmaktadır. Hücresel yapı, hacim ve hidrasyonların korunmasında da kullanılmaktadır. Hücrelerin iyileşme süreçlerini hızlandırır. Özellikle sporcular tarafından gıda takviyesi olarak tercih edilir.

Glisin nedir, faydaları nelerdir?

Proteinlerde yer alan 20 aminoasit arasında adı geçmektedir. Glisin bu aminoasitler arasında en basit olan aminoasit olarak bilinir. Yan zinciri yalnızca bir adet hidrojen atomdan ibaret. Glisin merkezi sinir sisteminin genel sağlığı, fonksiyonlarının devamlılığı ve görevi için gerekli bir madde olmaktadır. Manik deprasyon veya hiperaktivite gibi merkezi sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan maddelerden biridir. Sara hastalığının nöbet aralıkları, saraya yönelik tedavi süreçlerinde de kullanılır. Hipoglisemi tedavisinde de kullanılan Glisin, İnsan organizması tarafından, Glutatyon yapımında kullanıldığı gibi kreatin ve kolajen üretmek için de kullanılmaktadır. Glisin maddesi alkolün karaciğere verdiği tahribatın engellenmesini de sağlar.

Sistein nedir, faydaları nelerdir?

Sistein’in Glutamin ve Glisin gibi proteinlerin üretilmesinde kullanılan temel 20 aminoasit arasında adı geçmektedir. Diğer aminoasitlerde olduğu gibi hem L hem de D izomerleri bulunur. Beyaz et, kırmızı et, sarımsak, yumurta, soğan gibi besinlerde mevcuttur. Gıda sektöründe un işleme maddesi olarak da kullanılmaktadır.

Glutatyon tedavisi nasıl uygulanır?

Beslenme dışındaki bir diğer yöntem ise dışarıdan glutatyon takviyesidir. Glutatyon damardan serum yoluyla alınabilmektedir. Uygulanacak doz serum ile karıştırılarak hazırlanmaktadır. Daha sonra hazırlanan serum damardan 15-20 dakika içinde vücuda verilmektedir. Hekimin önerisi doğrultusunda ortalama 8-10 seans haftada 1-2 kez olacak şekilde uygulanmaktadır.