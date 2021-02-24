Glutamin, vücutta en fazla bulunan amino asittir. Glutamin, kas dokusunda, plazmada ve hemen hemen yediğimiz her hayvansal üründe bulunur. Ayrıca glutamin, bağışıklık sistemi için hayati önemde olan ve bir çok hastalığın kökeninde payı olan bağırsak florasının düzelmesinde, çok faydası olduğu söylenen amino asittir. Peki, glutamin nedir ve ne işe yarar? Glutamin hangi besinlerde bulunur?