Glutamin nedir ve ne işe yarar? Glutamin hangi besinlerde bulunur?
Glutamin, vücutta en fazla bulunan amino asittir. Glutamin, kas dokusunda, plazmada ve hemen hemen yediğimiz her hayvansal üründe bulunur. Ayrıca glutamin, bağışıklık sistemi için hayati önemde olan ve bir çok hastalığın kökeninde payı olan bağırsak florasının düzelmesinde, çok faydası olduğu söylenen amino asittir. Peki, glutamin nedir ve ne işe yarar? Glutamin hangi besinlerde bulunur?
Glutamin, bir çeşit amino asittir ve ana görevi protein yapılarının oluşturulmasıdır. Glutamin, bağışıklık hücreleri, beyaz kan hücreleri ve bazı dokular için elzemdir. Glutaminin birçok metabolik fonksiyonda önemli role sahip olduğu biliniyor. Glutaminin faydaları ve hangi besinlerde bulunduğu internette merak konusu olmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
Glutamin faydaları nelerdir?
Glutamin protein sentezi ile alakalıdır. Dışarıdan glutamin katkısı almak, vücuttaki diğer hücrelere glutamin sağlanması sürecinde kaslarınızın katabolize olmasını (tükenmesini) engeller.
Glutamin hücre hacminin genişletilmesini ve susuzluğunun giderilmesini sağlar. İyileşme süreçlerini hızlandırır.
Dışarıdan glutamin katkısı yoğun antrenmanlar sırasında azalan glutamin seviyelerinin tekrardan arttırır.
Araştırmalar glutaminin büyüme hormonu seviyelerini arttırabileceğini göstermiştir. Bir çalışma 2 gramlık l-glutamin takviyesinin büyüme hormonlarını yüzde 400 oranında arttırdığını ortaya koymuştur.
Glutamin içeren yiyecekler nelerdir?
Glutamin desteği almak için bir doktora danışmakta fayda vardır. Böbrek rahatsızlığı, karaciğer hastalığı ve reye sendromu sirozu olanlarda kullanmak sakıncalıdır.
Yumurta,
Sığır Eti,
Yoğurt,
Süt,
Balık,
Sakatatlar,
Lor,
Ispanak,
Maydanoz,
Lahana,
Kümes Hayvanları Etinde Bulunuyor.