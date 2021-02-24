  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Glutamin nedir ve ne işe yarar? Glutamin hangi besinlerde bulunur?
Sağlık

Glutamin nedir ve ne işe yarar? Glutamin hangi besinlerde bulunur?

Glutamin, vücutta en fazla bulunan amino asittir. Glutamin, kas dokusunda, plazmada ve hemen hemen yediğimiz her hayvansal üründe bulunur. Ayrıca glutamin, bağışıklık sistemi için hayati önemde olan ve bir çok hastalığın kökeninde payı olan bağırsak florasının düzelmesinde, çok faydası olduğu söylenen amino asittir. Peki, glutamin nedir ve ne işe yarar? Glutamin hangi besinlerde bulunur?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:36:00 -
Glutamin nedir ve ne işe yarar? Glutamin hangi besinlerde bulunur?

Glutamin, bir çeşit amino asittir ve ana görevi protein yapılarının oluşturulmasıdır. Glutamin, bağışıklık hücreleri, beyaz kan hücreleri ve bazı dokular için elzemdir. Glutaminin birçok metabolik fonksiyonda önemli role sahip olduğu biliniyor.  Glutaminin faydaları ve hangi besinlerde bulunduğu internette merak konusu olmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Glutamin faydaları nelerdir?

Glutamin protein sentezi ile alakalıdır. Dışarıdan glutamin katkısı almak, vücuttaki diğer hücrelere glutamin sağlanması sürecinde kaslarınızın katabolize olmasını (tükenmesini) engeller.

 Glutamin hücre hacminin genişletilmesini ve susuzluğunun giderilmesini sağlar. İyileşme süreçlerini hızlandırır.

Dışarıdan glutamin katkısı yoğun antrenmanlar sırasında azalan glutamin seviyelerinin tekrardan arttırır.

Araştırmalar glutaminin büyüme hormonu seviyelerini arttırabileceğini göstermiştir. Bir çalışma 2 gramlık l-glutamin takviyesinin büyüme hormonlarını yüzde 400 oranında arttırdığını ortaya koymuştur.

Glutamin içeren yiyecekler nelerdir?

Glutamin desteği almak için bir doktora danışmakta fayda vardır. Böbrek rahatsızlığı, karaciğer hastalığı ve reye sendromu sirozu olanlarda kullanmak sakıncalıdır.

Yumurta,

Sığır Eti,

Yoğurt,

Süt,

Balık,

Sakatatlar,

Lor,

Ispanak,

Maydanoz,

Lahana,

Kümes Hayvanları Etinde Bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık! Ellerinde içki şişeleri ile rektör istifasını istiyorlar
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık! Ellerinde içki şişeleri ile rektör istifasını istiyorlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını isteyen bir grubun, okul içinde yapılan konserde; eşcinsel sapkınların ..
ABD, 20 binden fazla askeri Türkiye sınırına gönderiyor
Dünya

ABD, 20 binden fazla askeri Türkiye sınırına gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, NATO çerçevesinde orta ve doğu Avrupa'da yapacağı tatbikat için Yunanistan'ın Dedeağaç limanına sevkiyatlara ba..
Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı
Gündem

Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı

TCG Çeşme'yi F-16 savaş uçakları ile taciz eden Yunanistan, Türkiye sert tepki gösterince taciz etmediklerini tatbikat yapılan yerin Çeşme’n..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay