Galatasaray'ın Rangers forması giyen Glen Kamara için temlifte bulunduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Kamara için sunduğu teklifin 7 milyon Euro olduğu ileri sürüldü. Peki, Glen Kamara kim?

Glen Kamara kimdir? Glen Kamara kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Glen Kamara 28 Ekim 1995 yılında Finlandiya'da dünyaya geldi. Sierra Leone asıllı futbolcu altyapı kariyerine 2003 senesinde başladı. 2012'de Arsenal altyapısına transfer olan Kamara, 2015'te A Takıma yükseldi. Glen Kamara sırasıyla Southend United (Kiralık), Colchester United (kiralık), Dundee formaları giydi.

2019 yılında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Glen Kamara burada 158 maça çıktı. Rangers formasıyla Kamara çıktığı maçlarda 8 gol atıp 10 asist yaptı.

Glen Kamara ayrıca 46 maçta Finlandiya Milli Takım forması giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.