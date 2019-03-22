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'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

"Gladyatörler kenti" olarak da bilinen birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı.

22 Mart 2019 Cuma 14:07
'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının 1 Mart'ta açıkladığı 20 antik kent ve ören yerindeki arkeolojik kazıların bir yıl boyunca yapılmasına ilişkin projede yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin 500 yıl öncesine ait yerleşimle ilgili bulgular tespit ettikleri antik kentte tarihin birçok dönemine ait kalıntılara ulaşıldığını söyledi.

Dünyanın en büyük mermer kenti

Prof. Dr. Söğüt, antik kentin Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren, dünyanın en büyük mermer kenti olduğuna dikkati çekerek, Stratonikeia'nın ''UNESCO Kültürel Miras Geçici Listesi''nde yer aldığını vurguladı.

Kentteki kazı çalışmalarında her yıl önemli bilgilere ulaştıklarını anlatan Söğüt, Kültür Turizm Bakanlığının desteği ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkmasına yol açacak proje ile kazıların 12 ay boyunca yürütüleceğini ifade etti.

Projenin kazı çalışmalarına ve kültür turizmine büyük katkı sağlayacağını belirten Söğüt, "Biz bu sayede hem elemanlarımızı verimli kullanacağız hem de çalışmalarımızı ona göre ayarlayacağız. En önemlisi kentte yıl boyu daha kalabalık bir ekiple çalışarak önemli verilere ulaşacağız." dedi.

Pişmiş toprakların içindeki tarih

Söğüt, yürütülen kazı çalışmalarında Roma Dönemi'ne ait bir mezarın duvarı ile lahit teknesini ortaya çıkararak koruma altına aldıklarını söyledi.

Kentin girişinde Muğla Müzesi ile farklı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Söğüt, "Biz kurul kararıyla taşınan mezarların sergilenmesi için bir çalışma başlattık. Lagina ve Stratonikeia'da pişmiş toprakların içerisinde yaklaşık 4 bin 500 yıla kadar gidebilen mezar örnekleri var. Muğla'ya örnek olacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Kentteki kazı çalışmalarında ortaya çıkan gladyatör mezarlarının kentin giriş noktasına yerleştirdiklerini söyleyen Söğüt, gladyatörlerin mezar stellerinde resimleri ile Türkçe ve İngilizce tanıtımların olacağını dile getirdi.

Tunç Çağı'ndan günümüze

Tunç Çağı'ndan günümüze tüm mezar örneklerinin yeni oluşturulan nekropol alanında sergileneceğine ve bilgilendirici levhaların olacağına işaret eden Söğüt, "Burada bir tarafta gladyatör mezarları, her dönemden pişmiş toprak örnekleri ve taşlardan inşa edilmiş mezarlar var. Yani burada bir tarafta gladyatörlerin, bir tarafta arkaik mezarların nekropol alanı diğer yanda da Bizanslılara ait mezarların olduğu nekropol alanı oluşturarak gruplar halinde sergileyeceğiz." ifadesini kullandı.

Söğüt, sergilenecek mezarların kazılarda gün yüzüne çıkarılarak bulundukları yerde korunamayacak durumdaki mezarlardan oluştuğunu ve bunların bu şekilde koruma altına da alındığını aktardı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:07
  1. Muğla
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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