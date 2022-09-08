Gladio delikanlısı Mr. Özdağ’ın yalanlarında bugün: Terfi eden Elazığ İl Göç İdaresi Müdürü’nün görevden alındığını söyledi

Türkiye’ye ve Türk devletine yönelik iftira dolu haberleriyle bilinen Sözcü gazetesinde Doğu Anadolu Bölge Temsilciliği yapan Evren Demirdaş’ın hayal ürünü paylaşımı ırkçı provokatör Ümit Özdağ tarafından gündeme taşındı.

Demirdaş, ‘’Elazığ İl Göç İdaresi Müdürü İrfan Yavuz’un, Ak Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın Suriyelilere vatandaşlık verilmesi talebini yönetmeliklere aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmesi sonrasında görevinden alınarak merkeze çekildiği ileri sürüldü.’’ sözleriyle bir tweet paylaştı.

İşi iyice ileriye götüren Demirdaş, AK Parti’yi aradığını ve Yıldırım’ın konu ile ilgili açıklama yapmak istemediğini, ‘’Parti görevlileri’’ tarafından kendisine bildirildiğini öne sürdü.

Konu sığınmacılar olunca gözü dönen ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yalan habere ağzı sulanarak atladı. Demirdaş’ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, ‘’Vatansever memurlar örtülü işgale direniyorlar…’’ sözleriyle iftira kampanyasına destek verdi.

GÖREVDEN ALINMADI, GENEL MÜDÜRLÜĞE ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

Demirtaş ve Özdağ’ın el ele yaymaya çalıştığı yalanla ilgili gerçek ortaya çıktı. Elazığ Göç İdaresi Müdürü İrfan Yavuz’un görevden alınmadığı, aksine Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak atandığı öğrenildi.

İrfan Yavuz’la ilgili gerçeğin ortaya çıkmasıyla ırkçı provokatör Ümit Özdağ da baltayı taşa vurduğu olaylara bir yenisini daha eklemiş oldu…