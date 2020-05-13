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GKRY’de korona virüse bağlı ölü sayısı 24’e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yeni tip korona virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 20:52:51 -
GKRY’de korona virüse bağlı ölü sayısı 24’e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yeni tip korona virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24’e ulaştı.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 85 yaşındaki 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24’e yükseldi. Hayatını kaybeden hastanın Limasol’deki hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.


Son 24 saatte bin 946 Covid-19 testi yapıldığı, 2 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi. GKRY’de toplam vaka sayısının 905’e yükseldiği aktarıldı.

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