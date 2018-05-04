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G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı

Özbekistan ziyareti sonrası gerçekleştirdiği Güney Kore temaslarını da tamamlayan Cumhurbaşkanı, çok verimli anlaşmalarla yurda döndü. Erdoğan, Güney Kore ile savunma sanayii alanında yeni ortak üretime girileceğinin müjdesini verdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:52
G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı

Güney Kore temasları sonrasında kendisini takip eden habercilere açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bilgiler aktardı. Erdoğan, “Dostumuz kardeşimiz olan Güney Kore’ye tarihin adeta yeniden yazıldığı bir dönemde önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Güney Kore ile ticaretimiz yaklaşık 7.5 milyar dolar bunu artırmayı hedefliyoruz. Bunun 10-15 milyar dolar olmaması için hiçbir neden yok” dedi. 

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Erdoğan, şöyle devam etti: “Dört anlaşma imzaladık. Ortak bildiri yayınladık. Hundai, LG, Hanwha, Daelim, SK firmalarının üst düzey yetkililerini kabul ettim. Hepsi de özellikle Kanal İstanbul, inşaat sektörü, elektrik elektronik, güneş panelleri alanlarıyla ilgililer. Hepsi inşaat sektörünün içinde, bu işe girmeyi arzuluyorlar. Kore firmalarının Türkiye de yatırımları var, Türk mallarının da, Kore’ye daha fazla girmesini istiyoruz. Savunma sanayi alanında ortak projeleri hayata geçirdik, geçireceğiz, çoğaltacağız. Fırtına obüsleri, Altay, füzeler müşterek yaptığımız projeler.”

KORELİLER FÜZE ALANINDA TECRÜBELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ile ortak savunma projelerine ilişkin sorulan soruya da şu cevabı verdi: “Görüşmeler savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Koreli muhatapları arasında devam ediyor. Korelilerin füze olayında da ciddi tecrübeleri var. Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda bizler de A’dan Z’ye tedbirlerimizi almak durumundayız. Afrin’de, Fırat Kalkanı’nda bunun önemli olduğunu gördük. Fırtına obüsleri, topçular, helikopterlerimiz, F-16’larımız, İHA’larımız ve SİHA’larımızla askerlerimiz son derece başarılı oldular. Savunma sanayiinde yeni bazı üretimlere de gireceğiz. Bunlarla birlikte askerimiz çok daha güçlü hale gelecek.”

4’LÜ İTTİFAKTAN HAYIR GELMEZ

Erdoğan, muhalefetin milletvekili seçimi için kurduğu 4’lü ittifaka ilişkin de şunları söyledi: “Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor. Benim milletim kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Biz, Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak samimi bir şekilde çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı, açık ara önde.”

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Standard&Poor’s (S&P) tarafından Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunun “BB”den “-BB”ye düşürülmesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “S&P’nin Türkiye’nin notunu düşürme hadisesi yeni değil. Bunlara artık alıştık. Bunların bu kararları her zaman siyasidir, politiktir. Seçim öncesinde yine böyle bir adım attılar. Seçimden sonra bunlar bu yanlış kararı geri almak, yine geri adım atmak zorunda kalacaklardır. Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Tüm göstergelerin iyi olduğu bir ortamda birilerinin not düşürmesinin bir anlamı yok.”

YERLİ KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU ÇALIŞMASI

Erdoğan, BDDK’nın yerli kredi derecelendirme kuruluşu çalışmasının sürdüğünü de hatırlatarak, “Bunu iyi bir şekilde başarmak, başka kuruluşların zaman zaman politik karar almalarına da engel olacaktır. Hakeza, belirli ülkelerle milli para birimleri ile ticarete de önem veriyoruz. İran, Rusya ve Çin ile de bu yönde adımlarımız olacak” dedi.

“GÜL’Ü SORMAYIN!”

Abdullah Gül’ün “İçeride korku, kutuplaşma ve kaygı ortamı var’ sözü ve adaylıktan vazgeçmesi sorulan Erdoğan, “Beni bu konuda hiç konuşturtmayın. Bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor”
dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:52
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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