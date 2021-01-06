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Siyaset Gizlice toplandılar! Muharrem İnce istifa mı ediyor? Yeni parti sinyali
Siyaset

Gizlice toplandılar! Muharrem İnce istifa mı ediyor? Yeni parti sinyali

CHP’den dışlanarak farklı bir yola çıkan Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa süreci konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:51:00 -
Gizlice toplandılar! Muharrem İnce istifa mı ediyor? Yeni parti sinyali

Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarına hız verdi. İnce, bugün Yalova'daki evinde gizlice kurucular kurulundaki isimler ile bir araya geldi. Toplantıda, kurulacak parti için atılacak adımlar konuşuldu. İnce'nin CHP'den istifa süreci de bu toplantıda masaya yatırıldı.

İnce bu hafta içi istifa edecek

A Haber televizyonundan İlter Yeşiltaş'ın son dakika olarak aktardığı bilgilere göre; Muharrem İnce bugünkü toplantıda istifa süreci ile ilgili kararını da verdi. İnce, yıllarını verdiği CHP'den bu hafta içi istifa ederek ayrılacak.

Ocak ayı sonuna kadar parti kurmak istiyor

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in A Haber ekranlarında aktardığı bilgilere göre ise, Muharrem İnce bu ayın sonuna kadar partisini kurmak istiyor. İnce, partisinin resmi başvurusunu ocak ayı sonuna kadar yapacak.

İnce, memleket hareketi ile gemileri yakmıştı

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olmuştu. İnce, CHP'nin bugüne kadar eriştiği en yüksek oy oranını alırken, parti içinde Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelmişti. İnce, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevini kendisine bırakmasını istediğini bildirmişti. Gerilim sonrası İnce, parti içinde beklediğini bulamayınca Memleket Hareketi kapsamında 81 ili gezme kararı almıştı. İnce, il ziyaretleri sırasında CHP'ye sert eleştiriler yöneltmiş, parti kurma düşüncesini dile getirmişti.

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