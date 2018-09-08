Gizli zamcılarla ahlaklı esnafı ayırın

EKONOMİ SERVİSİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomik saldırılara yaptıkları zamlarla katılan fırsatçı firmaların tüketiciyi sıkıntıya soktuğunu söyledi.

KENETLENMEMİZ ŞART

Bu zor günlerde kenetlenilmesi, üretici ve tüketicinin sorunlarına karşı hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Kaan, şöyle konuştu:

“Yurtdışından, döviz ve faiz üzerinden ülkemize yönelik başlatılan ekonomik kuşatmaya karşı devletimiz ve hükümetimizin doğru hamleleri neticesinde olumlu sonuçlar alınmaktadır. Fakat etkilerinin tamamen ortadan kalkmasının zaman alması muhtemel olan bu ekonomik savaşta ülkenin tüm kurum, kuruluş ve fertleri üzerine düşen görevleri yapmalıdır. İş insanları olarak bizler de, hükümetimizin aldığı kararları uygulayarak devletimizin arkasında olduğumuzu göstermek ve elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bu bağlamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir önceki yıla oranla yurtiçi üretici fiyatlarının ortalama yüzde 32, yurtiçi tüketici fiyatlarının ise yüzde 17,9 oranında arttığı böyle bir ortamda iş ahlakının gerekliliklerini yerine getirerek yalnızca rutin fiyat düzenlemeleri yapan yerli ve milli perakendeci ve markalarımız ile fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapan firmaların yan yana zikredilmesini manidar buluyorum. Özellikle piyasadaki dalgalanmayı istismar ederek fırsatçılık yapan firmalarla, ülkemiz için üretim ve istihdam gerçekleştiren işletmelerimizin ayrıştırılmasının büyük bir zaruret olduğunu düşünüyorum. Güçlendirmemiz gereken yerli ve milli markalarımızın, çeşitli iletişim araçları üzerinden manipülatif haberlere sorumsuzca konu yapılmasını, ülke ekonomimize ve toplumsal dayanışmamıza zarar verecektir."

FIRSATÇILARA TEPKİ

Bazı firmaların krizi fırsata çevirmek için fiyat artışlarına gittiğinin altını çizen Kaan, şunları kaydetti: “Bunların fiyatlarda artışa gittiğini ya da ürün gramajlarıyla oynayarak ‘gizli zam’ yaptıklarına yönelik tartışmaları da yakından takip ediyoruz. Bu iddialara konu olan fırsatçı yaklaşımların kadim Anadolu geleneği olan dürüst ve ahlaklı ticaret mirasıyla ters düştüğünü özellikle belirtmek isterim. Aynı zamanda bu yanlış uygulamaların toplumda güven duygusunu zedeleyerek, tüketicileri geri çekilmeye yönlendireceğini de unutmamak gerekir. Dolayısıyla firmalarımızı, bu dönemde tüketiciyi zor durumda bırakacak bu tarz hamlelerden kaçınarak, ticarette dürüstlük ve şeffaflığı elden bırakmadan hareket etmeye davet ediyoruz.”