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Teknoloji Gizli Y harfini 8 saniye içinde görebilenler dahi sayılıyor
Teknoloji

Gizli Y harfini 8 saniye içinde görebilenler dahi sayılıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-02 01:12:00 -
Gizli Y harfini 8 saniye içinde görebilenler dahi sayılıyor

Bu zeka testinde, resimdeki 'X' ve 'K' alfabe grubu arasında gizlenmiş Y harfini bulmaya çalışın. Yalnızca yüksek IQ'lu kişiler Y harfini 8 saniye içinde fark edebilir.

Aşağıdaki resimde, 'X' ve 'K' alfabe grubu arasında gizli harfi bulmanız gerekiyor. Uyanık bir zihin gizli harfi 8 saniye içinde tanımlayabilir. Cevap oldukça zor olduğu için soruyu cevaplamadan önce her bir gölgeye dikkatlice bakmanız gerekmektedir. Bir uyarı olarak, bu zeka oyununun cevapları sorunun hemen altında verilmiştir, bu yüzden fazla ileri kaydırıp hile yapmadığınızdan emin olun.

Gizli harfi gördün mü?

Bazı bulmacalar mutlaka matematik becerileri veya yanal düşünme gerektirmez, ancak gözlem becerilerinizin basit bir testidir. Bu bilmece zordu ama çözmek için daha az zaman ve beyin gücü gerektirdiğinden basitti. Ama cevabı birkaç saniye içinde bulduğunuzda kesinlikle harika hissettiriyor. Bu zeka oyunu, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yoludur. Ancak, gerçek bir IQ testi yapmak, IQ seviyenizi öğrenmenin iyi bir yoludur. Resimdeki gizli harfi gördün mü?

Zeka bulmacası cevabı

Bu beyin bulmacasında, X ve K alfabeleri arasında saklanan gizli harfi bulmanız gerekiyor. 'X' Alfabesinin 5 satırı ve 'K' Alfabesinin 3 satırı vardır. Gizli harfi 8 saniye içinde bulmak için tüm satır ve sütunlara hızlıca bakmanız gerekir. Bu zihinsel sınavın cevabı, gizli harfin 'Y' olduğu ve X'ler arasında 4. sıra ve 13. sütunda yer aldığıdır.


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