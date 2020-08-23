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Gündem Gizli toplantı deşifre oldu! "Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehlike"
Gündem

Gizli toplantı deşifre oldu! "Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehlike"

Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'li istihbarat yetkilileriyle gizli toplantı gerçekleştiren Mossad'ın Türkiye'ye yönelik 'şeytanlaştırma' algısı yürüttüğünü ortaya çıktı.Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan The Times yazarı Roger Boys, İsrail'in Türkiye'yi İran'dan daha tehlikeli gördüğünü yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 18:15:00 -
Gizli toplantı deşifre oldu! "Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehlike"

Siyonist İsrail ile Türkiye arasından süren kriz her alanda kendini gösteriyor. Terör devleti olarak Filistin'de işgal faaliyeti sürdüren İsrail, Türkiye'ye yönelik etki ajanlarını ve kara propaganda araçlarını kullanmaya devam ediyor.

Mepa News'te yer alan habere göre, İngiliz gazetesi The Times'ın diplomasi yazarı Roger Boyes, Mossad başkanı Yossi Kohen'in BAE, Mısır ve Suudi Arabistan yetkililerle gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Boyes, görüşmede "Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin İran'dan daha büyük bir tehlike olduğu" ifade ettiğini öne sürdü.

Yazıda, İsrail ile BAE'nin anlaşmayla taçlandırdığı ittifakın mimarı olarak gösterilen Yossi Kohen'in "İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den yükseliyor" dediği belirtildi.

Boyes, İsrail ve Körfez ülkelerinin bu ifadelerinin Türkiye'yi şeytanlaştırma çabası olarak değerlendirdi.

İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır'dan gizli toplantı

Öte yandan İsrail medyası, Mossad Başkanı Kohen'in Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki etkisini önlemeye yönelik çözüm arayışı için 2019 yılının Ocak ayında Mısırlı, Suudi ve BAE'li istihbarat yetkililerle gizli bir toplantı yaptığını yazdı. 

"Türkiye'ye karşı 4 önlem"de anlaştılar

''Türkiye tehdidine karşı 4 önlem'' üzerine ittifak yaptıkları belirtilen haberde, toplantıya katılanların hiçbir şekilde alenileştirilmemesi şartı koşulduğu vurgulandı.

2010 yılının Mayıs ayında terör devleti İsrail'in Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda 10 aktivistin katledilmesi sonrası Türkiye İsrail ile olan ilişkileri askıya almıştı. 

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Yorumlar

reis

iran israilin kardeşidir asla islam dostu değldir ve yahudi aşığıdır sahtedirler.. bae mısır başındaki firavunlarıda ALLAH kahretsin amin.
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Murat

Iran rejimi siyonist 1 rejim zaten , salaga yatmasinlar.
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