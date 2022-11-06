Gizli resmi görüyor musunuz? Görüyorsanız IQ seviyeniz...

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte haberleşme faaliyetlerinin yanı sıra eğlence faaliyetleri de yaygınlaştı. Sosyal medyada son dönemde paylaşılan zeka testleri ise çok sayıda vatandaşın ilgisiyle karşılaşıyor.

İlginç bir foto paylaşıldı

Sosyal medyada son olarak zeka testi olarak hayli ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta çok sayıda zikzak yer aldı. Fakat bu zikzakların içerisine gizli bir resim yerleştirildi. O resmi görenlerin ise IQ seviyesinin yüksek olduğu belirtildi. Önce o fotoğrafa bakın, daha sonra ise resmin ne olduğunu öğrenin.



İşte o fotoğraf:



Fotoğrafın içerisinde ne var?

Yukarıdaki fotoğrafın içerisinde gizlenmiş bir panda mevcut. Pandayı hafif sola eğildiğinizde ya da göz kapaklarınızı kıstığınızda rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Not: IQ testleri bazı bilim insanları tarafından zeka ölçümünde tek yöntem olarak kabul edilmiyor.