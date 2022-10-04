Gizli ortakları HDP'li Pervin Buldan’dan 6'lı masaya ayar: ‘Cesur olun, net olun!’
6’lı masanın gizli ortaklarından HDP Eş Genel Başkanı Buldan, işbirliği içinde olduğu muhalefete seslenerek, "Cesur olun, net olun" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Terör örgütü PKK’nın kayıp vermesinden korkan Buldan, olası sınır ötesi operasyona karşı şunları söyledi:
Seçim öncesi Federal Kürdistan’da, Kuzey Doğu Suriye’de çatışmayı tırmandırıyorlar. Rojava’daki saldırılarda siviller, çocuklar hayatını kaybediyor. Bu, Sarayın bir varlık yokluk savaşıdır. Ne yaparsanız yapın, iktidarınıza karşı sıfırlanan güveni diriltemeyeceksiniz.
‘’CESUR OLUN, NET OLUN’’
Açıklamasında muhalefete de seslenen Buldan, “İktidarın savaş politikaları karşısında sessiz kalarak, yolsuzluk ve rant değirmenine su taşımayın. Cesur olun, net olun. Barış politikasına sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır, yaşama ve halklar arası diyaloğa sahip çıkmaktır” diye konuştu.