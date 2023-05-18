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Siyaset Gizli ortaklar birbirine girdi! HDP'ye göre hezimetin sorumlusu...
Siyaset

Gizli ortaklar birbirine girdi! HDP'ye göre hezimetin sorumlusu...

Yeniakit Publisher
2023-05-18 12:08:00 -
Gizli ortaklar birbirine girdi! HDP'ye göre hezimetin sorumlusu...

HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, İyi Parti'nin HDP'ye olan tutumu nedeniyle seçim ve sandık güvenliği konusunda Millet İttifakı'yla iş birliği yapamadıklarını söyledi.

HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, İyi Parti'nin HDP'ye olan tutumu nedeniyle seçim ve sandık güvenliği konusunda Millet İttifakı'yla iş birliği yapamadıklarını söyledi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek geleceği için oy kullandı.

Seçimlere rekor düzeyde bir katılım oldu ve vatandaşlar tercihini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oranında kaldı.

Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy aldı.
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Milletvekilliği sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

İlk turda beklenen sonuç çıkmadı: HDP, İyi Parti'ye yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçimi önde tamamlasa da yüzde 50'yi bulamayınca ikinci tura geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda yüzde 49,50'lik oy alması ise muhalefetin dengelerini bozdu.

Bir yanda CHP'nin yaşadığı veri krizi nedeniyle Millet İttifakı'nda işler karışırken, diğer yandan ittifakın gizli ortağı olan HDP'den İyi Parti'ye yönelik tepkiler gelmeye başladı.

HDP Seçim Takip Koordinasyon Merkezi Sözcüsü ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, katıldığı bir canlı yayında İyi Parti'ye göndermede bulundu.

Tiryaki, sandık güvenliği konusunda Millet İttifakı'yla iş birliği yapamadıklarını söyledi.

İlk turda beklenen sonucun İyi Parti nedeniyle alınamadığını öne süren Tiryaki, "14 Mayıs seçimlerinde, İyi Parti’nin HDP'ye yaklaşımı nedeniyle Millet İttifakı’yla seçim ve sandık güvenliği ile ilgili iş birliği yapamadık." sözleriyle açıklamaya çalıştı.

HDP'nin, sandık güvenliği adı altında, güçlü olduğu bölgelerde sandıklarda hile yaptığı biliniyor...

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