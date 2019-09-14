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'Gizli görevler için özel olarak eğittik'

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Soğuk Savaş döneminde kuşlar, yunuslar, kediler ve köpekleri gizli görevler için eğittiği bildirildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:53
'Gizli görevler için özel olarak eğittik'

BBC'nin, CIA'in gizliliğini kaldırdığı belgelere dayandırdığı haberinde, teşkilatın, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği içindeki hassas sahaların fotoğraflarını çekmek için güvercinleri kullandığı belirtildi.

Hayvanların teşkilat için eşsiz görevleri yerine getirebileceğine inanan CIA'in, 1970'lerde Tacana kod adıyla anılan operasyonda küçük kameralar yerleştirilen güvercinlerden faydalandığı, bir defasında da Avrupa'da pencere kenarına bir karga tarafından dinleme cihazı konulduğu, ancak hedeften ses kaydı alınamadığı kaydedildi. 

CIA'in, Sovyetler Birliği'nin kimyasal silah deneyip denemediğini tespit etmek için göçmen kuşlara sensörler yerleştirmeyi gözden geçirdiği, ayrıca Acoustic Kitty operasyonunda kedinin içine dinleme cihazı yerleştirildiği ifade edildi. 

Teşkilatın 1960'ların sonunda su altı operasyonları için yunuslardan faydalanmaya çalıştığı, yunusların Sovyet nükleer denizaltılarının sesini duymak, biyolojik ve radyoaktif silah kalıntılarını tespit etmek için sensörler taşıyıp taşıyamayacağını test ettiği bildirildi. 

"Yunuslar hareket halindeki gemilere paket yerleştirip alabilir mi" diye inceleme yapıldığı, "köpekleri uzaktan yönlendirmek için beyinlerinin elektrikle uyarıldığı" bazı testlerin yapılmış olduğu ancak bu denemelerin ayrıntılarının hala gizliliğini koruduğu belirtildi. 

CIA'in 1967 yılına kadar yunuslar için Oxygas, kuşlar için Axiolite ve kedilerle köpekler için de Kechel programlarına 600 bin dolardan fazla harcama yaptığına işaret edildi. 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:53
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