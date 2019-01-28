Gizli belgeleri yayınlayan Erdem Gül'e ödül! CHP en güzel yeri ona verdi

31 Mart yerel seçimlerinde CHP adına yarışacak isimler belli oldu. CHP'nin belirlediği başkan adayları listesinde skandal bir isim de bulunuyor. CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Erdem Gül, devletin gizli belgelerini açıklamak suçundan 5 yıl hapis cezası almıştı.

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları belli oldu. CHP'nin Şişli adayı yine belli olmazken 30 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP PM'de 18 saatlik toplantının ardından açıklanan isimlerin bazıları şaşırtıcı oldu. Kılıçdaroğlu'nun tercih ettiği isimler arasında 'devlet sırrını ifşa etmekten' ceza almış Erdem Gül ve 'yolsuzluk' iddiaları sebebiyle görevden alınan Ataşehir belediye başkanı dikkat çekti.

İstanbul'da 5 CHP belediyesinde mevcut başkanlar koltuklarını korurken 5'inde yeni adaylar tercih edildi. Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmesine neden olduğu iddia edilen Bülent Kerimoğlu da tekrar Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu.

Kadıköy belediye başkan adayı

CHP'nin en rahat belediye başkanlığı kazandığı yerlerden biri Kadıköy. Mevcut Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, koltuğunu koruyamadı. Yerine Kadıköy başkan adayı olarak Şerdil Dara Odabaşı tercih edildi.

Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine ise Gökhan Yüksel aday gösterildi. Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli'nin yerine ise Turan Hançerli aday gösterildi.

Ataşehir şaşırttı

Ataşehir Belediye Başkan adayı yeniden Battal İlgezdi oldu. Battal İlgezdi'ye, İçişleri Bakanlığı tarafından başkanlık görevinden el çektirilmişti. İlgezdi MYK’da oluşturulan listede yer almazken PM toplantısı sonucunda Ataşehir adayı yapıldı.

Battal İlgezdi neyle suçlanmıştı? : Battal İlgezdi hakkında 2017 yılında helikopter pisti davası açılmıştı.İlgizde ile altı belediye çalışanı, yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti yaptırıp, pisti Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kullanımına sunmakla itham edilmişti. İlgezdi ve ekibi 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davadan beraat etmişti.

Adalar adayı MİT tırlarından tutukluydu

CHP'nin belirlediği başkan adayları listesinde en dikkat çekeni Adalar adayı oldu. Erdem Gül, MİT Tırları haberi dolayısıyla 26 Kasım 2015 tarihinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklanmıştı. 92 gün sonra serbest bırakılan Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara sorumlusuydu. Devletin gizli belgeleri açıklamak suçundan 5 yıl hapis cezası alan Erdem Gül, aslen Giresunlu.