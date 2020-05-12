'Gizemli' yangınlar için uzmandan uyarı

Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, eşinden ayrıldıktan sonra kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşayan Hatice Aslan'ın evinde, iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşarak yanmaya başladı. Yaklaşık 1 aydır farklı zamanlarda çıkan yangınlardan 3'ü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

‘Bir yangının nedeni anlaşılamadı’

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hazırladıkları raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan, diğerinin de biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı ifade edildi.

Yangınlarla ilgisi olabileceği yönünde şüphelenilen Duhu Aslantaş, ilk olarak 1 sene önce, son olarak da 1.5 ay önce psikoloğa gittiğini, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının söylendiğini öne sürdü. Uyku düzeni için ilaç verildiğini anlatan Duha Aslantaş, yangınları kendisinin çıkarmadığını savundu. Duha Aslantaş, "Ben yangın çıkardığımı pek düşünmüyorum. Ben bu odada otururken diğer odada yangın çıkıyordu. Ben o odaya hiç gitmiyordum. Annem de görüyordu, bunları annem de biliyor. Benim üzerimdeki hırkam bile yanmıştı" dedi.

‘Tedavi planlaması gerekir’

Uzman Pedagog Duygu Ayhan, psikolojik olarak yangın çıkarma hastalığının olduğunu, bu olayda da böyle bir durum olabileceğini söyledi. Duygu Ayhan, şunları söyledi:

'Kamera yerleştirilebilir'

"Psikolojik olarak baktığımızda yangın çıkarma hastalığı var. Burada vakaları iyi analiz etmek lazım. Yangın çıkarma hastalığı bir dürtü kontrol bozukluğudur ve muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Ailenin haberini izlediğim ve incelediğim kadarıyla ufak yangınlar ilerleyen zamanlarda daha büyük yangınlara yol açabilir. Onun için bu rahatsızlığın önüne geçmek adına vakayı daha detaylı tanımlamak lazım. Bunun için evin içerisine veya dışarısına kamera yerleştirilebilir. Ortada somut bir şeyler varsa bunlar ortaya konulabilir. Sonrasında eğer aile bireylerinden birisinin yangın çıkardığı görülür, tedavi planlamak gerekir. Tedavisi mümkün. Bilişsel davranış terapi veya psikoterapi ile problem ortadan kalkabilir."

‘Çocukken travmalara maruz kalınmış olabilir’

Bu tür vakalarda çocukken travmalara maruz kalınmış olabileceğini de ifade eden Duygu Ayhan, "Piromani de kişi yangın çıkardığının farkındadır ve bundan büyük bir haz duyar. Gerginliğini azaltmak adına yangınlar çıkarır. Sonrasında da herhangi bir suçluluk hissetmez. Oranlarda kadınlar erkeklere göre daha az. Ama pek çok vakada görünen tablo şu; kişilerin çocukluk travmalarına maruz kalmış olması, çocukken eşlik eden başka hastalıkların olması, alt ıslatma gibi anti sosyal kişilik bozukluğu gibi. Yani başka psikolojik bozukluklarla beraber bu dürtü kontrol bozukluğu da ortaya çıkabilir" dedi.