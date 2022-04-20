Gizemli numaradan… Fatih Portakal telefonda görünce şaşkına döndü

İbrahim Haskoloğlu’nun gözaltına alındığı duyuran Fatih Portakal, paylaşımının ardından gizemli bir numaradan kendisinin de tüm kimlik bilgilerinin gönderildiğini söyledi. Portakal kurumlara seslendi.

Gazeteci Fatih Portakal dün sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla, hackerların vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirdiğini duyuran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da kimlik bilgilerini paylaştığı gerekçesiyle İbrahim Haskoloğlu’nun gece saatlerinde gözaltına alındığını duyurmuştu. İşlemlerin ardından Haskoloğlu dün akşam saatlerinde tutuklandı.

Portakal: Kimlik bilgilerim gönderildi, bu nasıl ele geçti

Fatih Portakal bugün sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Haskoloğlu’nun kimlik bilgilerinin yaymasının yanlış olduğunu ama tutuklamanın da yanlış olduğunu söyledi. Fatih Portakal, ‘Haskoğlu gözaltına alındı’ paylaşımının ardından saat 12.50’de 0534 nolu cepten kendisinin tüm kimlik bilgilerinin gönderildiği belirtti. Bakanlığa seslenen Fatih Portakal, “Savcılığa başvuru yapıldı. Cevap istiyorum. Bu bilgilerim nasıl ele geçirildi?” diye sordu.

Fatih Portakal, şunları yazdı:

“Kimlik bilgilerini yayınlamaktan İbrahim Koloğlu tutuklandı. Yayması yanlıştı. Tutuklamanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak bu hackleme iddiasının doğru olabileceğini gösteriyor.

En önemlisi ‘Gözaltına alındı’ paylaşımını yaptıktan sonra 12:50’de 0534 nolu cepten tüm kimlik bilgilerim gönderildi; fotoma kadar her şey. Kişisel verilerim nasıl bilinebilirdi? Savcılığa başvuru yapıldı. Cevap istiyorum. Bu bilgilerim nasıl ele geçirildi?

İlgili kurumlar ulaşmak isterse ben buradayım yardımcı olurum. @haskologlu’nun iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmiş oluruz. Kamuoyu da bilgilenmiş olur. Bir yurttaş olarak aranmayı bekliyorum. Çünkü ortada çok ciddi bir durum var.”