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Dünya Gizemli nesne bu sefer orada ortaya çıktı
Dünya

Gizemli nesne bu sefer orada ortaya çıktı

ABD'nin Utah eyaletinde ortaya çıkan bir monolit, daha sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Tıpkı Utah'takine benzer bir monolit, bu sefer de Romanya'daki Ceahau Dağı'nda görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:15:00 -
Gizemli nesne bu sefer orada ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız biz haberimizde, ABD'nin Utah eyaletindeki çorak bir arazide monolit bulunduğundan bahsetmiştik. Bu gizemli monolit, geçtiğimiz günlerde ise ortadan kayboldu.

ABD'deki gizemli monolite benzer bir başka monolit de Romanya'da ortaya çıktı. Bu gizemli monolitin bulunduğu yer ise Romanya'nın Piatra Neamt şehrindeki BatcaDoamnei Tepesi oldu. Açıklama yapan yetkililer, monolitin kime ait olduğunun bilinmediğini ve soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Yaklaşık 4 metre yüksekliğe sahip olan monolit, arkeolojik bir bölge olan Petrodava Dacian Ormanı yakınlarında keşfedildi. Ladbible'a göre orman, Piatra Neamt'taki en eski tarihi alan. Bu alanın milattan sonra 2. yy'da Romalılar tarafından yok edildiği düşünülüyor. Ancak kalıntılar, bugün halen görülebiliyor.

Gizemli monolit, Romanya'nın 7 Doğa Harikası'ndan bir tanesi olan Ceahau Dağı ya da halk arasındaki adıyla Kutsal Dağ'ın sadece metrelerce ötesinde bulunuyor. Neamt Kültür ve Tarihi Miras Yetkilisi Rocsana Josanu, monolitin ortaya çıkışını araştırmaya başladıklarını dile getirdi.

Josanu, "Özel bir mülkte bulunuyor ancak monolitin sahibinin kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Arkeolojik sitedeki korumalı alanda yer alıyor. Buraya bir şey yerleştirmeden önce enstitümüzden izin almaları ve daha sonra bunun Kültür Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Usta yönetmen Stanley Kubrick'in 2001: A Space Odyssey filmindeki monolite benzetilen Utah'taki monolit, bir anda ortadan kaybolmuştu. Utah Arazi Yönetim Bürosu, ortadan kaybolan monolitle ilgili olarak yaptığı açıklamada, monolitin bilinmeyen kişilerce kaldırıldığına dair raporlar aldıklarını söylemişti. Bakalım Romanya'daki monolitin akıbeti ne olacak?

 

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