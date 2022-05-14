Gizemli hepatit, Meksika'da da görüldü! Gizemli hepatit virüsü nedir? Gizemli hepatitin belirtileri nelerdir?

Akut hepatit hastalığı, ilk olarak 5 Nisan’da İngiltere’de ortaya çıkmasının ve şimdiye dek bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’de görülmesinin ardından Meksika’ya da sıçradı. Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon Eyaleti'nin Sağlık Bakanı Alma Rosa Marroquin, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında farklı yaşlardaki 4 ayrı çocukta akut hepatit hastalığının tespit edildiğini belirterek, şimdilik hepsinin durumunun stabil olduğunu ve hastalığın seyrini izlemek amacıyla çocukların gözlem altında tutulduklarını söyledi.

Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 450 akut hepatit hastalığı vakası kaydedilirken, ABD’de 5, Endonezya’da 5 ve Filistin’de 1 olmak üzere toplam 11 çocuğun akut hepatit hastası olduğu açıklandı. Hastalığın sebebi henüz bilinmezken, uzmanlar “adenovirüsten” şüpheleniyor. Yetkililer, hastalarda en çok karın ağrısı, ishal ve kusma gibi sindirim sistemi şikayetlerinin yanı sıra ciltte ve gözlerde sarılık görüldüğünü bildiriyor.

Akut hepatit hastalığının şimdiye kadar İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsrail, Japonya, Endonezya ve Arjantin’in de dahil olduğu 20 ülkede görüldüğü açıklandı.

GİZEMLİ HEPATİT NEDİR?

Bilim insanları, aniden ortaya çıkan ve çocuklarda hızla yayılan gizemli hepatitin kökenini halen tam olarak bilmiyor. Hepatitin, genel anlamıyla karaciğerin iflası demek olduğunu söyleyen Mehmet Ceyhan, viral hepatit etkenleri denilen virüsler de olduğuna dikkat çekti. Ceyhan "Bunların içinde 'A' tipi ve 'B' tipi türler çok sık görülüyor. 'A' tipi halk arasında daha çok 'bulaşıcı sarılık' diye bilinir. Cinsel temasla ama daha çok hasta kişinin dışkısının bulaştığı suyla ve gıdayla bulaşır. 'B hepatiti' dediğimiz ise daha çok kanla cinsel temasla bulaşan ve daha ciddi sonuçları olan; siroz, kanser şeklinde olabilen bir tipi bunun. Geri kalan 'C' tipi, 'D' tipi, 'E' tipi hepatitler ise biraz daha az görülür. Türkiye 1998’den beri 'B' tipine, 2011’den beri 'A' tipine karşı bütün çocukları yaygın bir şekilde aşılıyor. Dolasıyla bu tip hepatitleri çok az görmeye başladık fakat bu son virüs, aslında şimdiye kadar hepatitlerde pek karşımıza çıkan bir virüs değildi" dedi.

Dünya çapında 50 vaka kaydedildi

Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, dünya çapında 450 akut hepatit hastalığı vakası kaydedildiğini belirtti. Öte yandan ABD’de 5, Endonezya’da 5 ve Filistin’de 1 olmak üzere toplam 11 çocuğun akut hepatit hastası olduğu açıklandı.

Hastalığın belirtileri

Hastalığın sebebi henüz bilinmezken, uzmanlar adenovirüsten şüpheleniyor. Yetkililer, hastalarda en çok karın ağrısı, ishal ve kusma gibi sindirim sistemi şikayetlerinin yanı sıra ciltte ve gözlerde sarılık görüldüğünü bildiriyor.

Şimdiye kadar 20 ülkede görüldü

Akut hepatit hastalığının şimdiye kadar İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsrail, Japonya, Endonezya ve Arjantin’in de dahil olduğu 20 ülkede görüldüğü açıklandı.

GİZEMLİ HEPATİT TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Prof. Dr. Ceyhan, 'gizemli hepatit'in Türkiye'de görülme riskine ilişkin "'Türkiye'de görülmedi' diyemeyiz, kimse diyemez. Çünkü birincisi adenovirüs, bildirimi zorunlu bir hastalık değil. Örneğin şu an 'Türkiye’de suçiçeği görülüyor mu?' derseniz cevap verilebilir çünkü o bildirimi zorunlu bir hastalık. Her suçiçeği gören hekim bunu bakanlığa bildirmek zorunda ama adenovirüs saptandığı zaman onu bildirmek zorunda değil hekimler. O yüzden onun sayısını bilmiyoruz. İkinci olarak hepatit etkeni olarak bildiğimiz bir virüs olmadığı için adenovirüs, hepatit vakalarında adenovirüs bakılmadı şu ana kadar. Örneğin biz bazen tarama yolu yöntemiyle solunum yolu virüslerine bakarız. Biz de ocaktan beri yaptığımız taramada 2 tane vaka görmüşüz. Ama onlarda bu adenovirüsü değil de başka bir virüs saptamışız. Dolayısıyla etken virüs adenovirüs ise biz şu ana kadar görmedik ama başka virüse bağlı buna benzer vaka gördük" ifadelerini kullandı.