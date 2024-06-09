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Kadın - Aile Gizemli cebinizdeki doktor kabak çekirdeği: Artık daha pratik! Ne işe yarar? Bilinmeyen faydası bulundu!
Kadın - Aile

Gizemli cebinizdeki doktor kabak çekirdeği: Artık daha pratik! Ne işe yarar? Bilinmeyen faydası bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-06-09 11:42:00 - 2024-06-09 11:55:29
Gizemli cebinizdeki doktor kabak çekirdeği: Artık daha pratik! Ne işe yarar? Bilinmeyen faydası bulundu!

Büyük ve önemli faydaları var ki yanınızdan eksik etmeyeceksiniz. Bu çekirdekler çok özel: Kanser düşmanı, göze faydalı, daha iyi bir uyumanıza yardımcı ve daha pratik yol! O mucizenin adı KABAK ÇEKİRDEĞİ! Kabak çekirdeği öncelikle enerji açısından oldukça zengin bir kuruyemiştir. Uzmanlar ’bunu kullanın’ dedi!

Amerika’da Bir Çok Hastalığın Tedavisinde Kabak Çekirdeği Kullanıldı

Dünya Sağlık Bakanlığının en çok sözünü ettiği gıdalardan olan kabak çekirdeği tüketmenizi özellikle içerdiği çinko nedeniyle öneriyor. Balkabakları Amerika’da çok sık tüketilir. Çoğu eski kültür de, bu gıdayı yemiş, birçok hastalığın tedavisinde de kullanmışlardır.

Güney Amerika’da, Azteklerin bu gıdayı 1300’lerden 1500(MS) e kadar kullandıklarını düşünülüyor. Bu besinden faydalanmayı düşünüyorsanız, bu bilgileri bir okumalısınız.

KANSER DÜŞMANIDIR

Çalışmaya göre, bu çekirdeklerin antikanserojen özelliği olduğu görülüyor. Bir başka deyişle, bu gıda kanser hücreleriyle pekâlâ savaşabiliyor. Buna ek olarak, antiinflamatuar olarak da etkililer. Almanya’da yürütülen bir başka çalışmada, menapoza giren kadınlar incelendiğinde, günlük kabak çekirdeği tüketen kadınların %23’ünün kansere daha az yakalanma ihtimali vardır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ UYKUSUZLUĞU ÖNLÜYOR

Bu çekirdeklerde ayrıca kronik insomnia(uykusuzluk)’a karşı kullanılan triptofan büyük ölçüde bulunuyor. Bu da vücudun, uyku hormonu olarak bilinen melatonine dönüştürmesine yardımcı oluyor.
Nütrisyonel Sinirbilim dergisinin yayımladığı bir çalışmada, karbonhidratlı bir gıdayla birlikte tüketilen kabak çekirdeği, insomnia rahatsızlığında kullanılan triptofan içeren ilaçlar gibi bir etki göstereceğini açıkladı. Yatmadan önce bir miktar karbonhidrat içeren bir gıda- mesela bir porsiyon meyve- ve kabak çekirdeği tüketiniz.
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KABAK ÇEKİRDEĞİ GÖRMENİZİ İYİLEŞTİRİR

Kabak çekirdeğinde yüksek ölçüde çinko bulunmasının yanında magnezyum, lif, fosfor, potasyum ve protein de bulunur. İçerdiği mineraller nedeniyle gözlerinize iyi gelmesinin yanı sıra cildinize ve hatta ruh halinize bile iyi geliyor. Bunların da üstüne kilo vermeye de yardımcı oluyor. 30 gram yemenizle 5 gram protein alıyorsunuz ve bu da bir süreliğine vücudunuza gereken takviyeyi yapacaktır.

PROTEİN KAYNAĞI SEBZELER! BİLİNMEYEN FAYDASI

Aşağıda verilen değerler bir bardak kabak çekirdeği temel alınarak verilmiştir.

• 285 kalori
• 11.87 gram protein
• 12.42 gram yağ
• 11.8 gram besinsel lif

Hayvansal gıdalardan alınan proteinlerin sebzelerden alınan proteinlerden farklı olduğu bir gerçek olmasına rağmen kabak çekirdeğinden de önemli ölçüde protein alabilirsiniz. Lif deposu olması da çok önemli bir ayrıntı. Bir diğer yandan içerdiği yağ bakımından insanların yeterli ölçüde alamadığı sağlıklı yağlar sınıfına dahildir.

POTASYUM KAYNAĞI! İŞTE FAYDASI

Potasyum kas tutulmasını engellemede, sıvıların düzenlenmesinde, kan basıncını ve mineralleri dengelemede büyük rol oynar. Ayrıca böbrek taşı oluşma riskini azaltmaya ve vücudun kas kitlesini korumasına yardımcı olur.

Tıp Enstitüsü Ulusal Akademisi, yetişkinler günde 4700 mg potasyum almalılar. Bir muzda bile 422mg potasyum varken bir bardak kabak çekirdeğinde 588 mg potasyum bulunuyor.

PROSTATA KARŞI MUCİZE BESİN “KABAK ÇEKİRDEĞİ” FAYDASI BULUNDU

Kabak çekirdeği içindeki yağ ve kendisinin prostata çok faydalı ve iyi huylu prostat hiperplazinin tedavisinde de etkili olduğu saptandı.

Bir rapora göre bu yiyecekte prostat kanseri riskinizi azaltan fitosterol maddesi var. Ayrıca, testosteronun prostatın büyümesiyle ilgili olan dihidrotestosteron’a (DHT) dönüştürülmesini önleyen, kimyasallar da içerir.

Kabak Çekirdeği Mutluluğu Artırıyor

Shape dergisi kabak çekirdeğinde insan modunu yükselten L-triptofanın bulunduğunu söyledi. Ve de, depresyonla mücadele için çok iyi gelebileceğini belirtildi. Başka bir Hint dergisi, yatmadan önce birkaç saatte bu tohumları tüketerek, geceleyin daha rahat uyuyabileceğinizi söylüyorlar.

Gördüğünüz gibi, bu yiyecekleri diyetimize eklememizin birçok nedeni var. Evinizde hâlâ bulunmuyorsa, mümkün olan en kısa sürede evden çıkıp satın almanızı öneririz.

Kilo Kilo Kabak Çekirdeği Alacaksınız!

Kabak çekirdeği öncelikle enerji açısından oldukça zengin bir kuruyemiştir. Günlük bir çay bardağı kadar tüketildiğinde size gün içerisinde gerekesinim duyduğunuz enerjinin bir ismini kazandırır. Kuruyemişlerin pek çoğunda olduğu gibi kabak çekirdeği içerisinde de bol miktarda protein yer almaktadır.

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