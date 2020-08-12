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Teknoloji

Gizemli bir hızlı radyo patlaması tespit edildi

Bilim insanları, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Integra uydusunu kullanarak ilk kez Samanyolu Galaksisi'nden gelen gizemli bir hızlı radyo patlaması keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 05:13:00 -
Gizemli bir hızlı radyo patlaması tespit edildi

Bilim insanları, yayınladıkları yeni bir araştırmaya göre ilk kez Samanyolu Galaksisi'nden gelen gizemli bir hızlı radyo patlaması tespit etti. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Integra uydusu kullanılarak keşfedilen hızlı radyo patlamalarının bir magnetardan geldiği düşünülüyor.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, ilk olarak 2014 yılında keşfedilen SGR 1935+2154 magnetarının tekrar aktif hale geldiğini, rastgele aralıklarla radyo dalgaları ve X ışınları çıkardığını gözlemledi.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı Sandro Mereghetti, bunun büyük bir keşif olduğunu belirterek "Daha önce bir magnetardan hızlı radyo patlaması benzeri radyo dalgaları patlamasını hiç görmemiştik." ifadelerini kullandı.

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