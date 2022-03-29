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Biyografi Gizem Memiç'in eşi Burak Mert kimdir? Gizem Memiç hayatı!
Biyografi

Gizem Memiç'in eşi Burak Mert kimdir? Gizem Memiç hayatı!

Survivor Gizem Memiç, 2018 yılında Burak Mert ile dünya evine girmişti. Survivor Gizem'in eşi Burak Mert de izleyicilerin yakın takibi altında. Peki, Survivor Gizem Memiç ve eşi Burak Mert ne iş yapıyor? Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kısaca bilgiler haberde.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:34:00 - 2022-03-29 10:35:18
Gizem Memiç'in eşi Burak Mert kimdir? Gizem Memiç hayatı!

Gizem Memiç'in eşi Burak Mert ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı'nın yurt dışından devşirdiğiSurvivor yarışmacısı arasında Gizem Memiç de yer aldı. Survivor Gizem Memiç'in 2018 yılında dünya evine girdiği eşi Burak Mert'in mesleği merak edilmekte. 35 yaşındaki iş insanı Burak Mert hakkında detaylı bilgi ise bulunmuyor. 

Gizem Memiç kimdir?

Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde Gaziantep‘de Lise öğretmeni Tamer Memiç ve Eczacı Müberra Memiç’in kızı olarak doğmuştur. İzel adında kız kardeşi vardır. Ankara’da İncesu Anadolu Lisesi yani şimdiki adıyla Kırkkonaklar Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Ankara’da Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi aldı. Okul dışında, Ankara, Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Spor Kulübü’nde profesyonel olarak voleybol oynadı.

 

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