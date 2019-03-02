Gizem Elmaağaçlı'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya - Samsun'da devam eden 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda, makaralı yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gizem Elmaağaçlı altın madalya kazandı



SAMSUN (AA) - Samsun'da devam eden 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda, makaralı yay kadınlar kategorisinde Gizem Elmaağaçlı, altın madalya elde etti. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, İlkadım Okçuluk Salonu'nda devam ediyor. Makaralı yay kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Gizem Elmaağaçlı, finalde Rus Alexandra Savenkova ile karşılaştı. Mücadelenin 146-146 bitmesi üzerine yapılan beraberlik atışlarıyla rakibine üstünlük sağlayan Gizem, Avrupa şampiyonu oldu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.