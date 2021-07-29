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Ekonomi Giysi kumbarası satın alınacak
Ekonomi

Giysi kumbarası satın alınacak

Şahinbey Belediyesi Giysi Kumbarası Mal Alım İşi için ihaleye çıktı. Mal alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 15:20:00 -
Giysi kumbarası satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 50 adet giysi kumbarası alım işinin ihalesi 16.08.2021 tarih ve saat 14:00’de Şahinbey İlçe Belediyesi- Encümen Salonu’nda yapılacak. Bu kapsamda ihaleyi kazanan firma, Şahinbey Belediyesi -Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün belirlemiş olduğu yer ve yerlere giysi kumbaralarının montajı da dahil 3 ay içerisinde  teslimini gerçekleştirecek.

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