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Giulia Cocchella’dan Uçan Minimini Kadın

Yazar Giulia Cocchella’nın birbirini sevmenin en güzel tarifini yaptığı kitabı Uçan Minimini Kadın raflardaki yerini aldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
Giulia Cocchella’dan Uçan Minimini Kadın

Yazar Giulia Cocchella’nın birbirini sevmenin en güzel tarifini yaptığı kitabı Uçan Minimini Kadın raflardaki yerini aldı.


Yazar Giulia Cocchella’nın çocuk kitapları kategorisinde yer alan Uçan Minimini Kadın adlı kitabı Çınar Yayınları etiketiyle okuyucuların beğenisine sunuldu. Roberto Lauciello’nun resimlerini çizdiği, Tülin Sadıkoğlu’nun çevirisini yaptığı kitapta Uçan Minimini Kadın, aysız bir gecede rüzgârla havalanır ve karanlığın içinde kaybolur. Bulutların arasında dans ederek gezinir. Gökyüzünde öyle güzel şekiller çizer ki insanın içinden gülmek, ellerini çırpmak gelir. Yere indiğinde tanık olduğu muhteşem hikâyeleri anlatır. Minik Adam ise endişelidir. Uçan Minimini Kadın’ı kaybetmekten korkar. Bu yüzden rüzgâr onu alıp götürmesin diye ayak bileğine bir ip bağlamaya karar verir.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
  1. kitap

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