"Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler!" 18 Mart'ın kahramanı Cevat Paşa dualarla anıldı!

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ölümünün 88'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale merkezde bulunan Cevat Paşa Parkında, Çanakkale Savaşları kahramanlarından Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa için ölümünün 88'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Anma törenine, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Vekili Yusuf Kartal, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Anma töreni Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'nın biyografisi anlatıldı.

Büyük bir Türk subayını anmak için toplandıklarını belirten Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, "Cevat Paşa mensubu olduğu kuşağın seçkin subaylarından birisiydi. Son derece başarılı bir askeri eğitimi ve askeri kariyeri var. Harp akademisini birincilikle bitirmiş. Bununla da yetinmemiş Almanya'da yine Alman Harp Akademisi'nde eğitim görmüş. Bu kadro balkan harbi ile başlayıp birinci Dünya Savaşı'nda devam edip en nihayetinde İstiklal harbi ile sonuçlanan 10 yıllık kesintisiz bir muharebe dönemi subay kadrosudur. Bu çok istisnai bir durumdur. Bu kadar uzun süre harp etmek, her ordu için her millet için üstesinden gelinebilecek bir durum değildir. Hamdolsun Türk milleti, Türk ordusu bunu başarmıştır. Cevat Paşa savaş başlamadan önce buraya görevlendirilmiş, müstahkem mevki komutanı olarak görevlendirilmiş, müstahkem demek istihkamdan geliyor sağlamlaştırılmış mevki, bu sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirerek, 18 Mart 1915'te düşman donanmasının nihai taarruzunu, bertaraf edilmesine büyük katkı sağlamıştır. Onun 18 Mart‘ta; ‘Gittiler Geçemediler, Geçemeyecekler' sözü Çanakkale'nin Geçilmez olduğunu tarihin sayfalarına kazınmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Vali Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, protokol üyeleri ve katılımcıların Cevat Paşa Anıtı'na karanfil bırakmasının ardından program sonra erdi.