GittiGidiyor’dan podcast serisi

Seri bilgilendirici, eğlenceli, merak uyandırıcı pek çok farklı konuyla dikkati çekiyor. GittiGidiyor’un podcast serisinde güncelliğini yitirmeyen filmler, çalışma hayatındaki son gelişmeler, ilham veren insan hikâyeleri, sürdürülebilir bir dünya oluşturmayı amaçlayan projeler ve daha birçok konu konuşulacak. Burak Tatari’nin moderatörlüğünde düzenli periyodlarla yayınlanacak ‘Keşfedecek Çok Şey Var’ podcast serisinin ilk bölümünde ise tüm dünyanın yakından takip ettiği ve bu yıl 93’üncüsü yapılacak olan Oscar Ödül Töreni ele alındı. İlk yayında akademisyen, sinema yazarı Yeşim Burul ve sinema yazarı Kaan Karsan, 93. Akademi Ödülleri öncesi Oscar Ödül Töreni’nin nabzını tuttu. Her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer alacağı GittiGidiyor’un podcast kanalı ‘Keşfedecek Çok Şey Var’a Spotify üzerinden kolayca erişilebilecek. Podcast kanalı çok yakında, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarında da yerini alacak.