GittiGidiyor, pazarlama alanında 3 ödül aldı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Türkiye'deki şirketlerin pazarlama alanındaki ekip başarısını ölçümleyen ilk ödül organizasyonu "The Hammers Awards"tan 3 ödülle döndü.

GittiGidiyor açıklamasına göre, "Marketing Meetup" kapsamında hayata geçirilen The Hammers Awards, 22 Eylül'de online olarak düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.



Jürisinde Türkiye'nin en değerli pazarlama üst düzey yöneticilerinin (CMO) yer aldığı yarışma, Sector Hammers, Channel Hammers ve Special Hammers olmak üzere 3 ana kategori ve 29 alt kategoride gerçekleştirildi. e-ticaret sitesi GittiGidiyor, pazarlama ve pazarlamayı kapsayan tüm alt bölümlerdeki ekip başarısının değerlendirildiği organizasyonda katıldığı tüm kategorilerde birinci olarak 3 ödül kazandı.



The Hammers Awards’ta "En İyi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Ekibi" ödülünü alan GittiGidiyor CRM Ekibi, aynı zamanda "En İyi Data Odaklı Pazarlama Takımı" seçildi. GittiGidiyor'un sadakat programı Kazananlar Kulübü'nü hayata geçiren ekip, "En İyi Sadakat Programı Takımı" ödülüne de layık görüldü.





- "Birçok başarımız gibi bu da çok iyi bir takım çalışmasının ürünü"





Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "3 kategoride birden ödül almak gurur verici. GittiGidiyor'daki birçok başarımız gibi bu da çok iyi bir takım çalışmasının ürünü. Yaptığımız işlerde kullanıcılarımızı işimizin merkezinde tutmaya, onlarla olan bağımızı daha da güçlendirmek ve GittiGidiyor'a olan sadakatlerini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



İnsana değer veren bir kurum kültürüne sahip olmanın, mutlu çalışanlarla iş yapılmasına olanak sağladığını kaydeden Kantarcı, "Motivasyonu yüksek çalışanlarımız sayesinde de ödüle layık işler ortaya çıkartıyoruz. Başarımızın kaynağı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





