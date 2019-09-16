Gittiği yere takımının rengini götürüyor

Muğlalı Gazeteci Behlül Çetinkaya dünyanın dört bir yanında gittiği yere memleketi Muğla ve taraftarı olduğu Muğlaspor’un rengini götürüyor.

Yurt dışında görev yapan Çetinkaya’nın Birleşik Arap Emirlikleri, Galler, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Pakistan ve Çin’de Muğlaspor atkısı ile çekilmiş fotoğrafları ortaya güzel kareler çıkardı.

Gazeteci Behlül Çetinkaya yaptığı açıklamada, "İşim gereği sürekli içinde kamera ve ekipmanlarımın olduğu bir çanta taşıyorum. Bu çantanın içinde hiç eksik etmediğim bir de Muğlaspor atkısı bulunuyor. İlk olarak gittiğim yerlerde atkıyla fotoğraf çekilme fikri Londra British Museum’da bulunan ve Bodrum’dan kaçırılan Halikarnas Mozolesi’nin kalıntılarını ziyaret ettiğimde aklıma geldi" dedi.

Gazeteci Çetinkaya, "Bu müzeyi gezen ziyaretçilere bu kalıntıların nereden geldiğini göstermek istedim. "Kalıntıları Muğla’ya getiremiyorsak Muğla’yı kalıntılara götürelim" diye düşündüm. O günden beri yaklaşık 4-5 yıldır gezdiğim ve çalıştığım her yere atkımı da götürüyorum.Şimdilik 10’a yakın ülkede atkıyla fotoğraf çekildim ve son olarak dünyanın en yüksek 25 dağının 7’sinin bulunduğu Pakistan’ın Siachen bölgesindeki Baltoro buzuluna gittim" diye konuştu.

Çetinkaya, "Memleketim Muğla’ya aşığım. Gezmeye ve yurt dışındaki görevime devam ettikçe, Muğla’yı daha çok anlatmak adına atkıyla fotoğraf çekmeye devam edeceğim. Çünkü yurt dışında insanlar böyle poz veren insanlara çok alışık değiller. Hemen ne yaptığımı soruyorlar, ben de uzun uzun Muğla’yı anlatıyorum" diye ifade etti.