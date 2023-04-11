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Siyaset Git bunları solcu din düşmanı arkadaşlarına anlat! Kılıçdaroğlu İslam için öyle şeyler söyledi ki…
Siyaset

Git bunları solcu din düşmanı arkadaşlarına anlat! Kılıçdaroğlu İslam için öyle şeyler söyledi ki…

Yeniakit Publisher
2023-04-11 12:19:00 -

Takiyyede çığır açan Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde "en dindar siyasetçi" ayaklarına yatmaya başladı. Saadet Partisi’nin İslam ülkelerinin büyükelçilerine verdiği iftar yemeğine katılan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ağızları açık bıraktı.

Siyasilerin iftar programlarına katılımı devam ediyor. Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanyasının başında seccadeye bastığı fotoğrafla aldığı yarayı telafi etme telaşında.

Kılıçdaroğlu bu kapsamda, Saadet Partisi’nin İslam ülkelerinin büyükelçilerine verdiği iftar yemeğine katıldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, İslam aleminin yaşadığı sorunlara dikkat çekerken Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yaparak ayet örnekleri verdi.

İslam aleminin tarihte bilimde ve teknolojide önemli adımlar attığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "21’inci yüzyılda neden geride?" diye sordu.

Herkesin kendine bu soruyu sorması gerektiğini söyleyen ve bir ayeti örnek veren Kılıçdaroğlu, "Kaldı ki Yüce Yaratan Kur’an-ı Kerim’de diyor ki ‘Aklınızı kullanmıyor musunuz?’. Aklı kullanmanın yolu, aslında Yüce Yaratan’ın mucizelerini keşfetmektir. Bize sunduğu nimetleri keşfetmektir. Bilim ve teknolojide ilerleyen ülkeler, diğer ülkelere kendi teknolojilerini de götürebilmektedirler. Biz, bilim ve teknolojiye, üniversitelere önem ama gerçekten çok fazla önem vermek zorundayız. Alimin ölümü alemin ölümü gibiyse, sevgili peygamberimiz bir alimin ölümünü bir kâinatın ölümüne bağlıyorsa bilime ne kadar İslam dünyasının önem verdiğini gösteriyor." dedi.
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