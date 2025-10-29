Gişede hayal kırıklığı yaşayan Coppola, lüks saat koleksiyonunu satışa çıkardı

Gişede beklenen başarıyı yakalayamayan Megalopolis filminin ardından, ünlü yönetmen Francis Ford Coppola “acil paraya ihtiyaç duyduğunu” söyledi.

Projelerini borca girme pahasına kendi finanse etmekten çekinmeyen Coppola, son filmi, 2024 tarihli Megalopolis'te de bu geleneği bozmadı. Yönetmen, uzun süre üzerinde çalıştığı devasa bilimkurgu draması için 120 milyon dolar (5,03 milyar Türk Lirası) harcadı. Ancak film dünya çapında yalnızca 14,4 milyon dolar (604 milyon TL) gişe hasılatı elde etti.

Coppola, bu ayın başlarında New York Times’a yaptığı açıklamada, “Pek çok filmim zaman içinde masrafını çıkarıyor,” diyerek, ilk başta kendisini borca sokan ancak yıllar sonra yaklaşık 150 milyon dolar (6,29 milyar TL) kazandıran destansı başyapıtı 'Apocalypse Now’ı örnek gösterdi.

Megalopolis’in talihinin benzer bir yön izleyip izlemeyeceğini zaman gösterecek ancak şu anda, yönetmenin gişede uğradığı hüsranın sonuçlarıyla yüzleşmesi gerekiyor. Bu nedenle, 86 yaşındaki Coppola hesaplarını güçlendirmek için harekete geçti: aralık ayının başlarında New York’taki Phillips Müzayede Evi’nde kişisel koleksiyonundan 7 lüks saati satışa çıkaracak.

New York Times’a konuşan ünlü yönetmen, “Gemiyi yüzdürmek için biraz para bulmam gerekiyor,” dedi.

Müzedeki ana parça, F.P. Journe ile birlikte tasarladığı ve “FFC” adını taşıyan saat. Bu saatin en az 1 milyon dolara (41,94 milyon TL) satılması bekleniyor.

Phillips, basın açıklamasında, bunun “saat müzayedeleri sektöründe sezonun önde gelen parçalarından biri olmaya aday” olduğunu belirtti.

Phillips’in bildirdiğine göre, Coppola’nın bu saate yönelik fikri ilk kez 2009’da, eşi Eleanor’un Noel’de kendisine bir F.P.Journe saat hediye etmesinin ardından (o saat de bu yıl müzayedeye çıkacak) ortaya çıktı.

FFC’nin benzersiz tasarımı, Coppola ile adıyla anılan markanın kurucusu François-Paul Journe arasında 2012’de yapılan bir konuşmadan doğdu.

Saat, tüm 12 saati ayırt etmek için bir insan elini kullanıyor ve Phillips’e göre “tarihte bu özelliği kullanan ilk saat.”

Eldivenli elin mekanizması ve mimarisi, modern cerrahinin kurucularından, 16. yüzyıl protez öncüsü Ambroise Pare’nin çalışmalarından ilham alıyor.

Phillips’in başkan yardımcısı Paul Boutros, “Bu FFC Prototipi, tartışmasız, bugüne kadar üretilmiş en tarihi öneme sahip F.P.Journe saatlerinden biri” dedi. “Büyük yaratıcı zihinler iş birliği yaptığında nelerin başarılabileceğini sergiliyor.”

Tasarım 2021’de satışa sunuldu. Coppola’nın müzayedeye çıkaracağı prototip de dahil olmak üzere yalnızca bir avuç FFC üretildi.

Yönetmenin satacağı diğer altı saat arasında, değeri 120 bin ile 240 bin dolar (5,03 milyon TL ile 10,07 milyon TL) arasında tahmin edilen bir başka F.P. Journe ile iki Patek Philippe de bulunuyor.

Yedi saatin tahmini değeri 1,3 milyon dolara (54,52 milyon TL) kadar çıkıyor. Bu da Coppola’nın 'Megalopolis' için yatırdığı paranın yüzde 1’inden biraz fazlasına denk geliyor.