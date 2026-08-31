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Vedat Muriqi sezonu müthiş açtı ve... Lukaku'ya gözdağını verdi!

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Vedat Muriqi sezonu müthiş açtı ve... Lukaku'ya gözdağını verdi!

Fenerbahçe'de yardımcı hücum gücü olarak düşünülen Vedat Muriqi, formayı bir aldı tam aldı...

#1
Foto - Vedat Muriqi sezonu müthiş açtı ve... Lukaku'ya gözdağını verdi!

Lyon deplasmanından sonra Samsun'da da Lukaku'yu 'nanik' yaptı. 'Ben bu formayı feriştahı gelse bırakmam' mesajı verdi.

#2
Foto - Vedat Muriqi sezonu müthiş açtı ve... Lukaku'ya gözdağını verdi!

Lyon deplasmanından sonra Samsun'da da sahne alan Vedat Muriqi, Romelu Lukaku'nun varlığına rağmen "Fenerbahçe'nin as forveti benim" dedi. Muriqi; skor üretme arzusu, ürettiği yüksek xGOT ve hava topu gücüyle Lukaku gibi bir dünya markasının varlığına rağmen rekabette sonuna kadar var olduğunu ve formayı kolay kolay bırakmayacağını net bir şekilde ilan etti.

#3
Foto - Vedat Muriqi sezonu müthiş açtı ve... Lukaku'ya gözdağını verdi!

Maçı 0.77 xG ve 1.37 xGOT ile tamamlaması, yakaladığı pozisyonları kaleyi bulduğunda ne kadar tehlikeli hale getirdiğini de kanıtladı. 5 şutun 3'ünde isabet bulması, 1 topunun direkten dönmesi ve 1 gol atması hücum hattındaki bitmek bilmeyen arayışının özetiydi. Lyon deplasmanı dönüşü Samsun'da sahaya çıkan Vedat Muriqi, Romelu Lukaku rekabetinin gölgesinde kalmayacağını ve santrfor hattının ana sahibi olduğunu net bir performansla gösterdi.

#4
Foto - Vedat Muriqi sezonu müthiş açtı ve... Lukaku'ya gözdağını verdi!

Toplam 34 topla buluşmada ? pas isabeti (16/20) yakalaması bir hedef santrfor için oldukça değerli. Rakip yarı sahada y isabetle oynaması ve 1 kilit pas vermesi, takımı ön alana taşıdığını ispatladı. 3/3 (0) hava topu mücadelesi kazanarak ceza sahası ve çevresinde tam hakimiyet kurdu.

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