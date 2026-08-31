Vedat Muriqi sezonu müthiş açtı ve... Lukaku'ya gözdağını verdi!

Lyon deplasmanından sonra Samsun'da da sahne alan Vedat Muriqi, Romelu Lukaku'nun varlığına rağmen "Fenerbahçe'nin as forveti benim" dedi. Muriqi; skor üretme arzusu, ürettiği yüksek xGOT ve hava topu gücüyle Lukaku gibi bir dünya markasının varlığına rağmen rekabette sonuna kadar var olduğunu ve formayı kolay kolay bırakmayacağını net bir şekilde ilan etti.