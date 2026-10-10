Girne kazasında 19 kişinin naaşına ulaşıldı, Optimus Prime görevini tamamladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından arama çalışmalarını yürüten özel donanımlı Optimus Prime gemisinin görevini tamamladığını, denizde toplam 19 kişinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Başçeri ile birlikte gemiyi ziyaret etti. Firma yetkilisi Okan Taktak, gemi kaptanı ve görevli personelle bir araya gelen Başbakan, özverili çalışmaları nedeniyle ekibe plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Kazanın ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde devletin bütün imkânlarının seferber edildiğini söyleyen Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar'ın yürüttüğü operasyonlarla 6 kişinin naaşına ulaşıldığını bildirdi. Optimus Prime ekibi ise 14 Eylül'de başladığı çalışmalarda 13 kişinin daha naaşını çıkardı.

Üstel'in verdiği bilgiye göre denizin yaklaşık 650 metre derinliğinde dahi operasyon yapıldı; 10 milyon metrekarelik deniz tabanı tarandı, 1,6 milyon metrekarelik alan görsel olarak incelendi. Başbakan, "Denizin yüzlerce metre derinliğinde 19 insanımıza ulaşılması olağanüstü bir teknik başarıdır. Kolay olanı değil, en zor olanı başarmak için mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Anni Asel Hilaloğlu'nun araması Sahil Güvenlik'le sürecek

Optimus Prime görevini tamamlarken kayıp çocuk Anni Asel Hilaloğlu için arama çalışmalarını Sahil Güvenlik Komutanlığı sürdürecek. Kayıp yakınlarının acılarını paylaştıklarını belirten Üstel, ailelerin hiçbir aşamada yalnız bırakılmayacağını söyledi.

"Sorumluluğu tespit edilen herkes hukuk önünde hesap verecektir"

Kazanın bütün yönleriyle aydınlatılması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Üstel, olası ihmal, kusur ve sorumlulukların ortaya çıkarılacağını, soruşturmayı ve devam eden hukuki süreçleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

"Bu kazada herhangi bir ihmal, kusur veya sorumluluk tespit edilirse, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Kim olursa olsun, hangi makamda veya görevde bulunursa bulunsun, sorumluluğu tespit edilen herkes hukuk önünde hesap verecektir" diyen Başbakan, hiçbir konunun üzerinin örtülmesine ve hiçbir sorunun cevapsız bırakılmasına izin vermeyeceklerini belirterek yargıya güvendiğini dile getirdi.

Üstel, arama çalışmalarına sağlanan destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Büyükelçi Ali Başçeri'ye teşekkür etti. Türk Deniz Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Optimus Prime ekibinin büyük fedakârlık gösterdiğini söyleyen Başbakan, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmayı kardeşlik bağlarının en güçlü göstergesi olarak nitelendirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Üstel, son kayba ulaşılması ve kazanın tüm gerçeklerinin ortaya çıkarılması konusunda devletin sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.