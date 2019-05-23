ÖSYM Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları 2019 Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları 2019, Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları ve ücretleri merak ediliyor. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları 2019, Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması. Girne Amerikan Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019, Girne Amerikan Üniversitesi 4 yıllık bölümleri, Girne Amerikan Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019, Girne Amerikan Üniversitesi bölümleri 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları 2019 haberleri...

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Girne Amerikan Üniversitesi bölümleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte)(%75 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) (Burslu)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) (Ücretli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Basın ve Yayın(%75 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Basın ve Yayın(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Basın ve Yayın(Ücretli)

(İletişim Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Çin Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Çin Dili ve Edebiyatı(%75 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Çin Dili ve Edebiyatı(Burslu)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Çin Dili ve Edebiyatı(Ücretli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Ebelik(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

Ebelik(Yüksekokul)(%75 İndirimli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

Ebelik(Yüksekokul)(Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

Ebelik(Yüksekokul)(Ücretli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi )

Eczacılık(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi )

Eczacılık(İngilizce) (Burslu)

(Eczacılık Fakültesi )

Eczacılık(İngilizce) (Ücretli)

(Eczacılık Fakültesi )

Ekonomi(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)

Ekonomi(İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Ergoterapi(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi(Fakülte)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi(Fakülte)(İngilizce) (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(%75 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul)(İngilizce) (Ücretli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Yüksekokul)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Yüksekokul)(İngilizce) (Ücretli)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Güverte(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Güverte(Yüksekokul)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Güverte(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Güverte(Yüksekokul)(İngilizce) (Ücretli)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Halkla İlişkiler(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler(%75 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler(Ücretli)

(İletişim Fakültesi)

Havacılık Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Havacılık Yüksekokulu)

Havacılık Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Havacılık Yüksekokulu)

Havacılık Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Havacılık Yüksekokulu)

Havacılık Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (Ücretli)

(Havacılık Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)(%75 İndirimli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)(Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)(Ücretli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

Hukuk(%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(%75 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Burslu)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Ücretli)

(Hukuk Fakültesi )

İç Mimarlık(%50 İndirimli)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

İç Mimarlık(%75 İndirimli)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

İç Mimarlık(Burslu)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

İç Mimarlık(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

İç Mimarlık(Ücretli)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Burslu)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Ücretli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme Yönetimi(%75 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)

İşletme Yönetimi(Burslu)

(İşletme Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)(İngilizce) (Ücretli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Medya ve İletişim(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Medya ve İletişim(Fakülte)(%75 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Medya ve İletişim(Fakülte)(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Medya ve İletişim(Fakülte)(Ücretli)

(İletişim Fakültesi)

Mimarlık(%50 İndirimli)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

Mimarlık(%75 İndirimli)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

Mimarlık(Burslu)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (Ücretli)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

Mimarlık(Ücretli)

(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)

Muhasebe(Yüksekokul)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Muhasebe(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Burslu)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Ücretli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği(%75 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)

Pazarlama(Yüksekokul)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Pazarlama(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Pilotaj(İngilizce) (Burslu)

(Havacılık Yüksekokulu)

Pilotaj(İngilizce) (Ücretli)

(Havacılık Yüksekokulu)

Psikoloji(%50 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji(%75 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji(Burslu)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (Burslu)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (Ücretli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji(Ücretli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Ücretli)

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%75 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)

Rekreasyon Yönetimi(Yüksekokul)(%75 İndirimli)

(Spor Yüksekokulu)

Rekreasyon Yönetimi(Yüksekokul)(Burslu)

(Spor Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği(%75 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği(Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Siyasal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Siyasal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (Burslu)

(Siyasal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (Ücretli)

(Siyasal Bilimler Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(%75 İndirimli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(Ücretli)

(Beşeri Bilimler Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği(%75 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği(Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)

Ulaştırma ve Lojistik(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Ulaştırma ve Lojistik(Yüksekokul)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Ulaştırma ve Lojistik(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Ulaştırma ve Lojistik(Yüksekokul)(İngilizce) (Ücretli)

(Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Siyasal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Siyasal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu)

(Siyasal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli)

(Siyasal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)

Uluslararası İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)

Yeni Medya(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya(Fakülte)(%75 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya(Fakülte)(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya(Fakülte)(Ücretli)

(İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul)(İngilizce) (Ücretli)

(Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu)

Girne Amerikan Üniversitesi nerede?

Girne Amerikan Üniversitesi 1985 yılında kurulmuştur. Yedi öğrenci ile küçük bir başlangıç yapan üniversitesmiz, sadece 32 yıl sonra bugün 18,000`in üzerinde öğrencinin eğitim aldığı güçlü bir üniversite haline gelmiştir. Açıldığı günden bu yana GAÜ, Kuzey Amerika ve Avrupa’da bulunan üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. GAÜ, YÖK (Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından tanınan Kıbrıs’taki ilk üniversitelerden biridir. Bunu takiben üniversitemiz YÖDAK (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından tanınmıştır. Bu gelişmeleri çok sayıda program, akreditasyon ve ulusrarası üyelik takip etmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi 1995 yılında uluslararası yüksek öğrenim sektöründe gelişmeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren Hindistan, Kazakistan, Pakistan, Sri Lanka, Kırgızistan, Türkiye, Polonya, Rusya, Beyaz Rusya, ABD, Birleşik Krallıklar, Çek Cumhuriyeti ve Hong Kong’da eğitim ortaklıkları kurulmuştur. Bu ortaklıklar, öğrencilerimizin farklı kültürleri tanıma ve öğrenmelerine yardımcı olurken; kendilerini geliştirmelerine ve ufuklarını genişletmelerine imkan sağlamak için öğrenci değişim programlarını kapsamaktadır.

Kurucuların hedefi topluma bilgili, yetenekli, yaratıcı ve eğitimli bireyler kazandırmaktır. Üniversitemiz şu anda küresel dünyanın yükselen meslekleri Denizcilik, Havacılık, Sahne Sanatları, Hukuk, İleri Mühendislik Disiplinleri ve Güzel Sanatlar ile Mimarlık, İç Mimarlık, Uluslararası İşletme, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik gibi, 6 Yüksek Okul, 10 fakülte, 2 enstitü ve 13 farklı Meslek Yüksek Okulunda , 66 lisans, 41 yüksek lisans ve 19 doktora programında eğitime devam ederken, 2012-2013 öğretim yılı itibariyle YÖK onayı ile Türkçe Hukuk, Çin Dili ve Edebiyatı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Sınıf Öğretmenliği, Sağlık Yönetimi, Ergoterapi, Enerji Sistemleri Mühendisliği , Ebelik, İnşaat Mühendisliği ve Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinde de eğitime başlamıştır. 2017-2018 Akademik yılında açılması planlanan yeni bölümler için hazırlıklar devam etmektedir.

32 yıllık tarihsel gelişimi boyunca GAÜ, teknoloji ve öğretim yöntemleri alanında meydana gelen en son gelişmelerin kullanımını etkin kılmaya çalışmıştır. Öğrenci sayısına göre en yüksek doktoralı akademisyen oranına sahip olmakla beraber öğrenci sayısına göre de en yüksek bilgisayar kapasitesine sahiptir. Eğitimde yeniliklerin öncüsü olan GAÜ, bünyesinde bulunan televizyonu (GAU TV) ve radyosu (GAU FM) ile öğrencilerimize derslerinde yardımcı olmak amacıyla seçilmiş olan dersleri ve seminerleri yayınlamaktadır.

Dicle Üniversitesi taban puanları 2019

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2019

İnönü Üniversitesi taban puanları 2019

Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2019

Fırat Üniversitesi taban puanları 2019

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanları 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019

Ordu Üniversitesi 2019 taban puanları

Ankara üniversitesi taban puanları 2019

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019