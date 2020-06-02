  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Girme sulamasının ihalesi yapıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesine yapımı süren ve tamamlanmasıyla 21 bin 510 hektar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Girme Barajı’nın sulama ihalesi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:58:12 -
Girme sulamasının ihalesi yapıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesine yapımı süren ve tamamlanmasıyla 21 bin 510 hektar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Girme Barajı’nın sulama ihalesi yapıldı.


Yatağan Bağyaka Mahallesinde yapımı süren ve Yatağan’a yapılan en büyük yatırımlardan biri olan Girme Barajı’nın çalışmalarında sona gelindi. Temelden yüksekliğin 71,5 metre, 12,75 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın, yaklaşık 40 milyon liraya mal olması planlanıyor.


Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, barajın tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlanacağını söyledi.


Toksöz, yaptığı açıklamada, “İlçemizde bulunan ve yapımı devam eden Girme Barajından temin edilecek 12,75 milyon m su ile 21 bin 510 dekar tarım arazisi ‘Modern Borulu Sistemle’ sulanmasını sağlayacak olan Girme Sulaması projesi tamamlanarak 1 Haziran 2029 tarihinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ihalesi yapılmıştır. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacak olup, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza hemşerilerimiz adına teşekkür ederiz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı