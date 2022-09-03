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Dünya Girit'te 5.3 büyüklüğünde deprem
Dünya

Girit'te 5.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Girit Adası'nda 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 10:38:00 -
Girit'te 5.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada 07.13'te meydana gelen depremin merkez üssünün Zakros köyü olduğu duyuruldu. Eski yapıların zarar gördüğü depremin derinliği 4.7 olarak bildirildi. Öte yandan, 5.3 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 07.45'te de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremlerde can kaybı yaşanmadı.

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