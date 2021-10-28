Girit Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Girit’ten soğanlı, susamlı börek tarifi.
Girit’ten soğanlı, susamlı börek tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 6 adet yufka
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- 500 gram ısırgan otu
- Yarım demet taze soğan
- 1 demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- Yarım demet taze nane
- 1 çorba kaşığı kekik
- Sos için malzemeler;
- Yarım su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 2 adet yumurta
- Tuz, pul biber, karabiber
Yapılışı
Isırgan otunu güzelce doğrayalım. Taze soğan, maydanoz, dereotu ve naneyi zeytinyağında hafifçe soteleyelim. Sos malzemelerini ayrı bir kasede çırpalım, yeşillikler soğuyunca sosla beraber tüm malzemeyi karıştıralım. Yufkayı tezgaha serelim ve kenarlarına iç harcı koyup yufkaları rulo şeklinde saralım ve yağlanmış tepsiye dolayarak döşeyelim, diğer yufkalara da aynı işlemi yapalım. Böreğin üzerine yağ sürelim. 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun.