Girit Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Girit’ten soğanlı, susamlı börek tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

6 adet yufka

3 çorba kaşığı zeytinyağı

500 gram ısırgan otu

Yarım demet taze soğan

1 demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım demet taze nane

1 çorba kaşığı kekik

Sos için malzemeler;

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 adet yumurta

Tuz, pul biber, karabiber

Yapılışı

Isırgan otunu güzelce doğrayalım. Taze soğan, maydanoz, dereotu ve naneyi zeytinyağında hafifçe soteleyelim. Sos malzemelerini ayrı bir kasede çırpalım, yeşillikler soğuyunca sosla beraber tüm malzemeyi karıştıralım. Yufkayı tezgaha serelim ve kenarlarına iç harcı koyup yufkaları rulo şeklinde saralım ve yağlanmış tepsiye dolayarak döşeyelim, diğer yufkalara da aynı işlemi yapalım. Böreğin üzerine yağ sürelim. 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun.