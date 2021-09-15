10 veya daha fazla çalışanı bulunan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı, yüzde 95.3. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre internet erişim oranları, 10-49 elemanı olan girişimlerde yüzde 94.7, 50-249 elemanı olan girişimlerde yüzde 98, 250 ve üzeri elemanı olan girişimlerde ise yüzde 99.9 seviyesinde. Girişimlerin yüzde 93’ü internete erişimde sabit genişbant bağlantı kullanıyor.