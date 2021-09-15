Girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı yüzde 95.3
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre internet erişim oranları belli oldu.
10 veya daha fazla çalışanı bulunan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı, yüzde 95.3. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre internet erişim oranları, 10-49 elemanı olan girişimlerde yüzde 94.7, 50-249 elemanı olan girişimlerde yüzde 98, 250 ve üzeri elemanı olan girişimlerde ise yüzde 99.9 seviyesinde. Girişimlerin yüzde 93’ü internete erişimde sabit genişbant bağlantı kullanıyor.