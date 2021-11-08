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Kadın - Aile Girişimin kadın kahramanları bu festivalde bir araya gelecek
Kadın - Aile

Girişimin kadın kahramanları bu festivalde bir araya gelecek

El emeği üreten kadınlar, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin bir araya geleceği festival, 17-19 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 13:49:00 -
Girişimin kadın kahramanları bu festivalde bir araya gelecek

Merkezefendi Belediyesi, Kadın Emeği Festivali düzenliyor. El emeği üreten kadınlar, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin bir araya geleceği festival, 17-19 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sosyal etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından Kadın Emeği Festivali düzenlenecek. El emeği üreten kadınlar, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin bir araya geleceği festival, 17 - 19 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yapılacak festivalde satış stantları, atölyeler, konserler, söyleşiler ve sürpriz etkinlikler olacak. 18 yaş ve üzeri kadınların katılacağı festivale başvurular, Merkezefendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nden yapılacak. Başvurular 17 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak el emeği üreten kadınlar, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerini bir araya getireceğimiz festivali, ilçemizde ilk kez düzenleyeceğiz. Kadın girişimcilerimize yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin her zaman destek vermesi gerekiyor. Bu noktada da böyle etkinliklerin olması büyük önem taşıyor. Kadın bir belediye başkanı olarak Merkezefendi’de kadınlarımıza ve çocuklarımıza öncelik veriyoruz. Kadının üretmesi, ekonomik olarak güçlenmesi, becerilerini geliştirerek hayatın içinde yer alması geleceğimiz için çok önemli. Kadınlar ne kadar çok üretirse, üretimde ne kadar çok etkin rol alırsa toplumumuz da o kadar gelişir. Öncelikli amacımız kadınlarımızın üretmesi ve dayanışma kurmaları. Bu anlamda üç gün sürecek olan festivalimize tüm girişimci kadınlarımızı bekliyorum” diye konuştu.

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