Girişimcilik ekosistemi PİLOT Infoday’de buluştu

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, 2013 yılından bu yana PİLOT’tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği sağladıklarını belirterek, “Mezun olan girişimlerden 24 tanesi, yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladı” dedi. Peak Games’in elde ettiği başarıya da değinen Karakullukçu, “Peak Games gibi Türkiye’den daha çok hikayenin çıkması lazım. Türk Telekom gibi büyük şirketler, bu yatırımların arkasında durursa daha fazla hikayenin çıkacağına eminiz” diye konuştu.