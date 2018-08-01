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Girişimciliğin kalbi Santral’de atacak

Türk Telekom, Türkiye’nin ilk ücretsiz topluluk merkezi SANTRAL’i hizmete sundu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:59
Girişimciliğin kalbi Santral’de atacak

Türk Telekom, girişimcileri desteklemek üzere Türkiye’nin ilk ücretsiz topluluk merkezi SANTRAL’i hizmete sundu. İstanbul Eminönü’nde iki bin metrekare alan üzerinde yer alan ve 250 kişinin aynı anda yararlanabileceği merkezde; ortak çalışma, toplantı ve etkinlik alanları bulunuyor. Girişimcilik ruhunu önemsediklerini, inovasyonu tüm işlerinin merkezine koyduklarını ifade eden Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Müteşebbislerin sektör oyuncuları ve birbirleriyle diyaloglarını güçlendirmek için geçmişte telekomünikasyon santrali olarak kullandığımız Tahtakale binamızı girişimcilere hizmet verecek bir mekân olarak yeniden tasarladık” dedi. Mekândan ücretsiz olarak faydalanılabileceğini aktaran Er, Ağustos ayı itibarıyla başvuruları almaya başlayacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:59
  1. İstanbul
  2. Türk Telekom Strateji
  3. Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er
  4. Türk Telekom

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