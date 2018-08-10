Girişimcilerin ürünleri ‘Arıkovanı Mağaza’da

Arıkovanı Mağaza, Türkiye’de ortaya çıkan teknolojik girişimci ürünlerini global pazarlardan da ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Arıkovanı’nı Türkiye’nin girişim ekosistemine fayda sağlamak amacıyla kurduklarını ve platformun ülke pazarının lideri haline geldiğini belirtti.

Terzioğlu, “Arıkovanı Mağaza’da yer alan projelere destek olmak isteyenler, Hızlı Giriş teknolojisi sayesinde sadece telefon numaraları ile siteye giriş yapıp, ödemeleri milli ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu sayede artık gençlerimizin projelerini hayata geçirebilmeleri çok daha kolay olacak. Gelin yeni fikirlerin hayata geçmesine hep birlikte destek olalım” çağrısında bulundu.