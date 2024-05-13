Girişimcilere 2 milyon lira destek başladı, haberi geldi! 2024 Paketinde neler var? Kimler yararlanabilecek?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Girişimcilik Destek Programı'nı yeniden yapılandırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programın güncellenerek destek üst limitinin 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu.

Program, 'İş Kurma Desteği' ve 'İş Geliştirme Desteği' olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor. İş Kurma Desteği kapsamında girişimcilere geri ödemesiz kuruluş ve personel desteği sağlanıyor. Gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsündeki işletmelere düşük faizli krediler sunulacak.

Girişimcilerin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda ek destekler de sağlanacak. İş Kurma Desteği'nden faydalanabilmek için işletmesini en fazla 1 yıl önce kuran girişimciler başvuru yapabilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Girişimcilik Destek Programı'nı yeniden yapılandırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programın güncellenerek destek üst limitinin 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu.

Program, 'İş Kurma Desteği' ve 'İş Geliştirme Desteği' olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor. İş Kurma Desteği kapsamında girişimcilere geri ödemesiz kuruluş ve personel desteği sağlanıyor. Gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsündeki işletmelere düşük faizli krediler sunulacak.

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Girişimcilerin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda ek destekler de sağlanacak. İş Kurma Desteği'nden faydalanabilmek için işletmesini en fazla 1 yıl önce kuran girişimciler başvuru yapabilecek.

İş Geliştirme Desteği ise yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli olarak sunulacak. Bu destek programından faydalanmak için işletmesini en fazla 3 yıl önce kuran girişimcilerin başvuruları kabul edilecek. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve yazılım gibi giderlere destek verilecek.

Geri ödemeli destekler için faiz ve komisyon uygulanmayacak ve geri ödemeler 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. İmalat, telekomünikasyon, bilişim, danışmanlık, bilgi hizmetleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin bu destek programından yararlanabileceği belirtiliyor.

İş Kurma Desteği'ne sürekli başvuru yapılabilecekken, İş Geliştirme Desteği'ne belirli dönemlerde başvuru yapılacak. İlk dönem başvuruların 10 Mayıs - 28 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacağı açıklandı. Girişimcilere sunulan bu desteklerle, yeni işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin geliştirilmesi hedefleniyor.