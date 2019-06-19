"Girişimci Kadın Merkezi eğitimlerine başladı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, "Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) Galatasaray Üniversitesi içinde kurulan merkezde eğitimlerine başladı." dedi.

TİKAD, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve Galatasaray Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Bulut, GİKAMER'de özellikle teknoloji, inovasyon, dijitalleşme, yapay zeka gibi Sanayi 4.0 kapsamındaki çalışmaların giderek daha da fazla yer tutacağını söyledi.

Bulut, Türkiye'nin küresel dünya ile rekabetinde iş kadınlarının kendi payına düşen katkıyı sunmuş olmaktan gururlu olduklarını belirtti.

GİKAMER'in Galatasaray Üniversitesi içinde kurulan merkezde eğitimlerine başladığını belirten Bulut, TİKAD'ın başarılı girişimci adaylarını hazırlamak amacıyla kurduğu merkezi yine TİKAD'ın başarılı girişimcilerin finansal ve network başta olmak üzere, her adımda yanlarında olmak amacıyla kurduğu TİKAD Yatırım AŞ tarafından destekleneceğinin altını çizdi.

Bulut, "Biz, girişimci adaylarının her aşamasında ellerinden tutarak bir bütünsel katkının oluşmasını sağlamış olacağız. Bu son derece önemlidir ve belki de bizim projemizi benzerlerinden ayıran en temel nokta da budur. Yolun başından alıyor ve sonuna dek yanlarında oluyoruz. Çünkü TİKAD, Türkiye’de daha fazla iş kadını olması gerektiğine kuvvetle inanıyor, bunu sağlamak içinde elini taşın altına koymaktan kesinlikle kaçınmıyor." diye konuştu.

Amaçlarının uluslararası rekabet koşullarını sağlayacak, ekonomiye katkı sağlayan kadın sayısını artırmak olduğunu belirten Bulut, ekonominin gerçekten gelişmesi için dünyanın kadına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bulut, "Bütün devletler, kadın politikaları belirleyerek özellikle kadın projeleri ve politikalarına yönlendirilmiştir. Bu nedenle biz, TİKAD üyelerimizle bir araya gelerek TİKAD Yatırım AŞ'yi kurduk. TİKAD Yatırım AŞ, GİKAMER'den çıkan projeleri fonlayacak. Borç vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Katma değer üreten ihracata katkı sağlayan projelere ortak olacaklarını kaydeden Bulut, TİKAD olarak bu projeyi çok önemsediklerini belirtti.

Bulut, TİKAD'ın hem Türkiye ekonomisinin tamamı için katma değer üretmek, hem de kadının ekonomik hayatta ve Türkiye'nin kalkınmasında daha çok yer almasını sağlamak amacıyla, kurulduğu günden bugüne pek çok projeye imza attığını kaydetti.

- "Girişimciler ülkelerin büyümelerine ekonomik katkı sağlıyor"

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin ise küreselleşmeyle birlikte ülkelerin ekonomik kalkınmasında anahtar rol oynayan girişimciliğin dünyanın ilgi odağı olan bir kavram haline geldiğini ifade etti.

Pişkin, şunları kaydetti:

"Girişimciler ülkelerin büyümelerine ekonomik katkı sağlarken toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilmesinde de temel belirleyiciler olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak bizler de bu bilinçle İstanbul'da girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Girişimci Kadın Merkezi projesini de girişimci kadınlarımızın finans kaynaklarına doğrudan erişebilmelerini sağlamak, iş fikirlerini hayata geçirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim ve mentorluk hizmetlerinden yararlanmaları için desteklemiş bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte de girişimcilik ekosistemimizde daha çok kadın girişimci görmek için politikalar geliştirmeye devam edeceğiz."

- GİKAMER ile girişimcilik ekosistemi güçlendirilecek

Gençlere ve yüzlerce kadın girişimciye imkan sağlayan GİKAMER ile girişimcilik ekosistemi güçlendirilerek yaratıcı fikirler somut girişimlere dönüştürülecek.

İSTKA'nın başarılı projeler arasında seçerek hibe desteği verdiği GİKAMER, kadınların sadece çalışan olarak ekonomik hayata katılımlarını değil, aynı zamanda sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına girişimci olarak aktarabilmelerini de hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda kurulan GİKAMER ile özellikle teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek. 100 kadın girişimci, 5 dönem 200 saat eğitim ve mentorluk hizmetiyle, iş planlama, geliştirme ve birebir danışmanlık hizmetine erişim imkanı bulacak.

İş fikrine sahip, start-up düzeyinde işletmesi olan ve bu işletmeyi geliştirmek isteyen veya girişimcilik eğitimi almak isteyen tüm geleceğin başarılı iş kadınlarına açık olan Kadın Girişimcilik Eğitimleri, TİKAD Mentorluk Eğitimi, Başarı Akademileri ve Silikon Vadisi ziyareti ile GİKAMER, kadın girişimcilerin iş hayatına daha güçlü başlamasını sağlayacak.

Girişimcilik sürecinde kadınların yaşadıkları spesifik sorunların çözümüne destek olacak ve motivasyonlarını artıracak bir mentorluk programı olan Kadın Girişimcilik Eğitimi program kapsamında, kadın girişimci adayı karşı karşıya kaldıkları sorunları, bu sorunların analizi, psikososyal ve kültürel güçlüklerin aşılması ve motivasyonlarının artırılmasına yönelik koçluk seansları alabilecek.

TİKAD üyesi başarılı iş kadınları ile GİKAMER eğitim katılımcısı kadınların bir araya geleceği ve iş kadınlarının başarı öykülerinin anlatılacağı seminerler düzenlenecek.

​Bu seminerler ile bir yandan tecrübe paylaşımı ortamı yaratılmış olacak ve bir yandan da girişimcilerin Türkiye’nin önde gelen iş kadınları ile fikir alışverişinde bulunabileceği ve kendi iş ağlarını kurabilecekleri bir ortam yaratılacak.

Eğitim ve değerlendirmeler sonucunda belirlenecek 10 başarılı girişim/girişim fikri sahibi, girişimcilik ekosisteminde yer alan başarı örneklerini yerinde görme imkanı bulacak, start-up ve girişimcilik kültürünün dünyadan farklı örneklerini içeren Silikon Vadisi Ziyareti fırsatı yakalayacak.

Proje tamamlandığında, 100 kadın girişimci adayına toplam 540 saat süren girişimcilik, iş geliştirme, ürün geliştirme, ağ kurma gibi başlıklarında eğitim ve mentorluk desteği sağlanmış olacak.

14 Başarı Akademisi toplantısı ile kadın girişimci adaylarının TİKAD üyesi başarılı iş kadınları ile bir araya gelmesi sağlanacak. Proje sonunda gerçekleştirilecek faaliyetler ile eğitime katılan kadınların en az 25'inin iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi sağlanacak, bunlardan 10 tanesinin de şirketleşme süreci desteklenecek.



