Giriş-çıkış yapılanlar kıdem tazminatı alır mı?

Kıdem tazminatı; sigortalı çalışanların, çalıştıkları süre boyunca emeklerinin karşılığını almalarını sağlayan yasal bir sistem olarak geçiyor. Kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimiz kıdem tazminatı hakkını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır." ifadelerini kullandı. Yeni kıdem tazminatı fonu ile alakalı planlanan modelde 30 günlük kıdem tazminatının 19 günü, sistemdeki günü devam ediyor. Kalan 11 gün ise fonda birikiyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde sigortalı çalışanların geçmişe dönük kıdem haklarının aynı şartlarla korunması planlanıyor. Sabah’ın haberine göre, Her iki çalışandan biri kendisi ve yakınlarının kıdem konusunda sorun yaşadığını ifade ediyor. Çalışma Genel Müdürlüğü'nün araştırmasına göre, yüzde 49'u işverenin kıdem ödememek için çalışanlarını belirli sürelerde girdi-çıktı yaptığını belirtiyor.

Sendikalı olan kıdem tazminatını alır mı?

İş arayan gençlerin çoğu mevcut kıdem sisteminden memnun olmadığını, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Yapılan araştırmalar kıdem tazminatı almakta sendikalı olmanın da işe yaramadığını gösteriyor. Buna göre, sendikaya üye olan çalışanların yüzde 51.9'u kıdem tazminatlarını alamadı, yüzde 35.8'i kıdem tazminatının tamamını aldığı, yüzde 12'si ise bir kısmını aldığı görülüyor. Çalışanlar kıdem tazminatı hakkı yanacağı korkusuyla yeni iş tekliflerini de değerlendiremiyor. Araştırmaya göre, çalışanların yüzde 42'sinden fazlası kıdemini kaybetmemek için yeni iş tekliflerini kabul etmediğini belirtiyor.

Giriş-çıkış yapılanlara kıdem tazminatı verilir mi?

Aynı işverene ait işyerinde kağıt üzerinde giriş-çıkış yapılması ne kıdem tazminatınızı ne de ihbarınızı yakar. Eğer yaptıktan çıkış işlemi kıdem tazminatınızı ve ihbar sürenizin (12 yıllık kıdem için 8 hafta) ücretini ödemeksizin yapılan bir çıkış ise ve aynı işyerinde giriş yapılarak çalışmaya devam edecekseniz, ileride kıdem tazminatı almaya hak kazanacak şekilde iş sözleşmeniz sona ererse, aynı işverende çalıştığınız toplam süre dikkate alınacaktır. Ödeme de son ücretiniz üzerinden hesaplanacaktır. Aydınlık’ta yer alan habere göre, kıdem tazminatı konusunda dikkat etmeniz gereken önemli bir husus, çıkış işlemi sırasında işyerinden istifa ettiğinize ilişkin bir belge imzalamamanızdır. Çünkü işçinin haklı fesih niteliğinde olmayan istifası durumunda ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanılmaz.