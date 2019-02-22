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Girilmesi yasak olan ormanda 1 zehirli, 34 tür de yenmez mantar var

İnsanların girmesinin yasak olduğu Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı’nda bulunan mantar türlerinden 1’inin zehirli, 34’ünün yenmez ve 31’inin ise yenebilir özellikte olduğu tespit edildi.

22 Şubat 2019 Cuma 10:29
Girilmesi yasak olan ormanda 1 zehirli, 34 tür de yenmez mantar var

İnsanların girmesinin yasak olduğu Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı’nda bulunan mantar türlerinden 1’inin zehirli, 34’ünün yenmez ve 31’inin ise yenebilir özellikte olduğu tespit edildi.


Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, Yeşilırmak Deltası içerisinde 86 hektar ormanlık alan 35 hektar orman toprağı olarak adlandırılan açıklık alan olmak üzere 121 hektar alana sahip. Hacıosman Ormanı, ihtiva ettiği zengin bitki ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında öneme sahip, nadir ve tehlikeye maruz bir subasar (alüvyal) orman özelliğine sahip olarak dikkat çekiyor.



Ormandaki mantar varlığı


Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Hacıosman Ormanı’nda 32 familyaya ait 72 mantar türü belirlendi. Bu 72 türden 20’sine Samsun çevresinde sadece bu ormanda rastlandığı ifade ediliyor. Belirlenen türler içinde 1 tür zehirli, 34 tür yenmez ve 31 türün de yenebilir özellikte olduğu tespit edildi.



Orman sahasında yılan varlığı oldukça fazla


Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilerinden alınan bilgiye göre, Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı’nda köstebek, kaplumbağa, yılan, su yılanı, kurbağa ve çeşitli ötücü kuşlar ile balıkçıl kuşlara rastlanmakta. Saha içerisinde özellikle yılan varlığı fazla. Yeşilırmak Deltası geçmişte Karadeniz’in en büyük deltası durumunda iken deltanın büyük kısmı tarım alanlarına dönüştürüldü. Yaşam alanlarının gittikçe daralmasının ve bozulmasının doğal bir sonucu olarak, geçmişe oranla daha az yaban hayvanının sahada barındığı düşünülüyor.


Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, bitki florası bakımından da çok zengin bir yapıya sahip. Bu ormanda ağaç katına ait 12 takson, çalı katına ait 30 takson ve ot katına ait 68 takson tespit edildi. Alanda kumul ve orman vejetasyon tipleri de bulunmakta.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:29
  1. doğa

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