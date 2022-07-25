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Gündem Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı hayatını kaybetti
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Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı hayatını kaybetti

Giresun'un AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 18:35:00 -
Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı hayatını kaybetti

AK Parti Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, uzun bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Yılancı'nın, bugün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak

Yılancı'nın 27 Temmuz Çarşamba günü Şebinkarahisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Tatlı, Yılancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şahin Yılancı, 2009 yılından bu yana Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

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