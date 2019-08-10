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Giresun’un ilk kekik tarlası oluşturuldu

Giresun’un Espiye ilçesinde fındığa ek gelir sağlaması amacıyla DOKAP destekli yayla kekiği tarlası oluşturuldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:33
Giresun’un ilk kekik tarlası oluşturuldu

Giresun’un Espiye ilçesinde fındığa ek gelir sağlaması amacıyla DOKAP destekli yayla kekiği tarlası oluşturuldu. Proje kapsamında 5 dekarlık alanda ilk defa yapılan yayla kekiği ekiminin yöre ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.


İlçenin Soğukpınar Beldesi ile Ericek Köyünde yapılan yayla kekiği ekimiyle ilgili bilgi veren Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, “DOKAP destekli 4 dekar Soğukpınar’da, bir dekar ise Ericek köyünde olmak üzere 5 dekar alanda yayla kekiği bahçesi kuruldu. Giresun’da ilk defa kekik ve yaban çileği projemiz olmak üzere bölgemizdeki tıbbi ve aromatik bitkileri değerlendirerek, ekonomiye katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Yöremizde fındıktan başka gelir kaynağı bulunmayan üreticilerimize ek gelir sağlanması amaçlanıyor.Başarılı olması halinde başka üreticilere de örnek olacak bir projedir.Bu projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan DOKAP Başkanı Yusuf Mengi’ye, Koordinatör Şeref Demir’e, Prof. Yüksel Kan’a teşekkür ediyorum” dedi.


Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç, gıda, kozmetik ve alternatif tıpta kullanıldığını da vurgulayan Başkan Eyice, bu nedenle oluşturulan kekik tarlasında elde edilen mahsulün pazar sorunu olmayan ve son zamanlarda trend yakalayan bitkiler olduğunu da kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:33
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